Х5 Group покупает компанию «Тамерлан»

Продуктовый ритейлер X5 Group приобретает 100% ООО «Тамерлан», которая управляет магазинами в Южном федеральном округе и в Ставропольском крае. Об этом сообщается на сайте компании.

В состав X5 Group войдут 295 магазинов с общей площадью 124,2 квадратных метров. Среди них дискаунтеры «Покупочка», супермаркеты «Га-га» и алкомаркеты «ПокупАлко».

Также X5 Group получит права аренды в распределительной центре в Волгоградской области.

ФАС уже согласовала сделку, но стороны должны до 10 апреля 2024 года сократить до 35% общего оборота продовольственных товаров, чтобы не допустить монополии в некоторых регионах.

Помимо этого, Х5 Group согласилась добровольно ограничить в 5% и 10% наценку на социально-значимые товары. Условие будет действовать один год после заключения сделки.

До 2011 года компания «Тамерлан» была одним из крупнейших франчайзи магазинов «Пятерочка».