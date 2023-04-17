Ведение бизнеса

Х5 Group покупает компанию «Тамерлан»

Ритейлер получит 295 магазинов, куда входят дискаунтеры, супермаркеты и алкомаркеты. Компания согласилась ограничить наценку в 5-10% на один год после подписания договора.

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Продуктовый ритейлер X5 Group приобретает 100% ООО «Тамерлан», которая управляет магазинами в Южном федеральном округе и в Ставропольском крае. Об этом сообщается на сайте компании.

В состав X5 Group войдут 295 магазинов с общей площадью 124,2 квадратных метров. Среди них дискаунтеры «Покупочка», супермаркеты «Га-га» и алкомаркеты «ПокупАлко».

Также X5 Group получит права аренды в распределительной центре в Волгоградской области.

ФАС уже согласовала сделку, но стороны должны до 10 апреля 2024 года сократить до 35% общего оборота продовольственных товаров, чтобы не допустить монополии в некоторых регионах.

Помимо этого, Х5 Group согласилась добровольно ограничить в 5% и 10% наценку на социально-значимые товары. Условие будет действовать один год после заключения сделки.

До 2011 года компания «Тамерлан» была одним из крупнейших франчайзи магазинов «Пятерочка».

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