Вебинары для бухгалтеров

💡 Проверьте свою декларацию по НДС вместе с топ-экспертом Верой Сокуренко

25 апреля – край, чтобы сдать декларацию по НДС за прошедший квартал. Бланк изменился, появились новые коды.

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Разбираться со всеми изменениями будем завтра в прямом эфире на вебинаре «НДС: проверяем декларацию за 1 квартал».

Записывайтесь на вебинар, он бесплатный.

Обсудим:

  • Новое в составе операций, не облагаемых НДС, налоговых льготах и ставках;
  • Порядок уплаты НДС и представления отчетности в 2023 году;
  • Изменения в Декларации по НДС за 1 квартал;
  • Сложные и спорные вопросы формирования налоговой базы;
  • Новые правила Налогового кодекса для налоговых агентов по НДС.

Сможете задать свои вопросы, если что-то останется непонятным.

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