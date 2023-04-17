💡 Проверьте свою декларацию по НДС вместе с топ-экспертом Верой Сокуренко

Разбираться со всеми изменениями будем завтра в прямом эфире на вебинаре «НДС: проверяем декларацию за 1 квартал».
Записывайтесь на вебинар, он бесплатный.
Обсудим:
- Новое в составе операций, не облагаемых НДС, налоговых льготах и ставках;
- Порядок уплаты НДС и представления отчетности в 2023 году;
- Изменения в Декларации по НДС за 1 квартал;
- Сложные и спорные вопросы формирования налоговой базы;
- Новые правила Налогового кодекса для налоговых агентов по НДС.
Сможете задать свои вопросы, если что-то останется непонятным.