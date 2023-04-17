Число потребительских кредитов выросло на 22%

Число потребительских кредитов в марте 2023 года составило 1,09 млн рублей, что на 22,4% больше по сравнению с показателями в феврале. Об этом сообщается на сайте Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

«После трех месяцев непрерывного сокращения, в марте выдача потребительских кредитов в стране существенно выросла. В то же время компенсировать предшествующее падение в полной мере не удалось, выдача лишь вернулась на уровень лета прошлого года», – заявил директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.

По сравнению с мартом 2022 года количество кредитов выросло на 128,5%.

Больше всего потребительских кредитов взяли жители Москвы (65,7 тыс.), Московской области (56,6 тыс.), Краснодарского края (40,9 тыс.) и Санкт-Петербурга (40 тыс.).