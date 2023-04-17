Ведение бизнеса

Агропромышленные предприятия смогут заключать специальные инвестконтракты

Теперь внедрять высокотехнологичные решения на выгодных условиях смогут компании из области биотехнологий, сельскохозяйственного машиностроения и пищевого производства.

Версия для печати

Правительство даст возможность заключать специальные инвестиционные контракты предприятиям в сфере АПК и сельхозмашиностроения. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на главу правительства Михаила Мишустина.

«Мы дополняем перечень российских научных организаций, которые предоставляют инвесторам оценку уровня применяемых технологий, их актуальности и конкурентоспособности. Теперь в него войдут 10 структур из сферы пищевого и сельскохозяйственного машиностроения, а также биотехнологий», – сообщил Михаил Мишустин.

С помощью специальных инвестконтрактов предприятия начнут применять высокотехнологичные решения в агропроме, а также наращивать объемы продовольствия.

Ускорится выпуск масла, биодобавок, промышленных кислот, ветеринарных вакцин и разлагаемого биопластика для упаковки.

В рамках специального инвестиционного контракта инвестор обязан создать и внедрить современные технологии на производстве. Государство, в свою очередь, гарантирует налоговые льготы, неизменные условия договора и привилегии в аренде земли без проведения торгов.

Управленческий учет

📄📈 Сделайте четыре отчета, если директору нужно принять качественное управленческое решение

В бухгалтерском учете все по закону, а в управленческом – жиза. В бухгалтерском – молчаливые цифры, в управленческом – понимание, куда вы сливаете деньги и на что их лучше отправить, как отбить вложения и делать ли скидку, продавать или завтра банкротство.

Курсы повышения квалификации для бухгалтера с дипломом

Бюджетный учет

Субсидия на госзадание: отчет о выполнении и возврат остатков

Отчет о выполнении государственного (муниципального) задания – важный финансовый документ. На его основании бухгалтер делает учетные записи, а проверяющие могут наложить административное взыскание. Кроме того, показатели такого отчета формируют остаток неиспользованной субсидии, который учреждению в ряде случаев необходимо вернуть в бюджет.

Субсидия на госзадание: отчет о выполнении и возврат остатков

😜 В ответ на сданный 6-НДФЛ за 1 квартал 2023 году бухгалтерам приходят требования с ошибками за 2018 год

Не успел бухгалтер отправить расчет 6-НДФЛ за 1 квартал 2023 года, как из ИФНС поступило требование исправить ошибки. Причем ошибки никакого отношения к отчету за 1 квартал 2023 года не имеют.

Последние мероприятия для бухгалтеров

Добавить
Маркетинг

Типы статей в блоге: о чем и как писать, чтобы было всегда интересно

Блоги являются важным инструментом для бизнеса. Они помогают привлечь внимание потенциальных клиентов и укрепить связи с существующими. Чтобы вести успешный блог, необходимо уметь создавать качественный контент, интересный вашей аудитории. Расскажем о различных типах статей и поделимся советами, как сделать увлекательный материал, и чек-листом, который будет полезен при написании.

Типы статей в блоге: о чем и как писать, чтобы было всегда интересно

Последние вопросы бухгалтеров из сервиса «Консультации»

Подключить
Читать еще