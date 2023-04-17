Агропромышленные предприятия смогут заключать специальные инвестконтракты

Правительство даст возможность заключать специальные инвестиционные контракты предприятиям в сфере АПК и сельхозмашиностроения. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на главу правительства Михаила Мишустина.

«Мы дополняем перечень российских научных организаций, которые предоставляют инвесторам оценку уровня применяемых технологий, их актуальности и конкурентоспособности. Теперь в него войдут 10 структур из сферы пищевого и сельскохозяйственного машиностроения, а также биотехнологий», – сообщил Михаил Мишустин.

С помощью специальных инвестконтрактов предприятия начнут применять высокотехнологичные решения в агропроме, а также наращивать объемы продовольствия.

Ускорится выпуск масла, биодобавок, промышленных кислот, ветеринарных вакцин и разлагаемого биопластика для упаковки.

В рамках специального инвестиционного контракта инвестор обязан создать и внедрить современные технологии на производстве. Государство, в свою очередь, гарантирует налоговые льготы, неизменные условия договора и привилегии в аренде земли без проведения торгов.