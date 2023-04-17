📞 Сотрудник не выходит на работу и на связь. Как на него подавать персонифицированные сведения

Подавать сведения на работника, который не появляется на службе нужно до тех пор, пока организация не расторгнет с ним трудовой договор. Это описано в п. 3.1 Порядка, утв. приказом ФНС № ЕД-7-11/878.

Кстати, представлять персонифицированные сведения нужно и на тех пропащих, что оформлены по договору ГПХ.

19 апреля, в среду, приходите на вебинар «Новый ежемесячный отчет: Персонифицированные сведения о физлицах». Будем обсуждать, как заполнять форму РСВ и новый ежемесячный отчет – Персонифицированные сведения о физических лицах.

На вебинаре разберем:

Правила расчетов страховых взносов. Сроки сдачи и порядок заполнения формы РСВ. Сроки сдачи и порядок заполнения формы Персонифицированные сведения о физических лицах. Ответственность за нарушение сроков и порядка заполнения отчетов.

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