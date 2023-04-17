На Бали появились напоминания на русском языке о том, что по туристической визе работать нельзя

Отделение министерства юстиции и прав человека установило на острове Бали билборды на русском языке с предупреждениями об ответственности за работу по туристической визе. Об этом пишут «РИА Новости».

«Мы приветствуем всех иностранных туристов на Бали. Как туристы, вам запрещена работа на какую-либо работу в Индонезии. Любой иностранный гражданин, проявляющий неуважение или нарушающий действующее законодательство в Индонезии, будет депортировать и запретить им въезд», – сказано на рекламном щите.

Текст на русском языке написали, чтобы он был понятен всем приезжим из РФ. Напоминание продублировано и на английском языке.

20 марта 2023 года с Бали депортировали 47 человек, из них 13 граждан РФ. Губернатор Бали Вайан Костер предложил отменить упрощенный порядок получения виз, поскольку граждане РФ и Украины нарушают законы Индонезии. В частности, пытаются найти работу, имея только туристическую визу.