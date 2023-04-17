В Бурятии женам участников СВО сократили рабочий день на час

В Бурятии ввели новую меру поддержки для жен участников спецоперации. Их рабочий день будет сокращен на час, если у них есть дети-дошкольники. Об этом сообщил глава республики Алексей Цыденов в своем телеграм-канале.

«На это имеют право и бывшие супруги, и вдовы – до вступления в повторный брак, при наличии совместных детей дошкольного возраста», – сказано в сообщении.

Сокращение рабочих часов не влияет на размер заработной платы, они будет выплачиваться, как за полный день.

Также супруги участников СВО могут попросить отпуск на время приезда военнослужащего домой.

В Бурятии семьям мобилизованных помогают с устройством детей в детские сады, школы и вузы.