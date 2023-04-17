ЕНП (единый налоговый платеж)

💣На почту «Клерка» шлют петиции о том, чтоб отменили ЕНП. Бухгалтеры совсем отчаялись

Ясности с ЕНП не становится больше, поэтому бухгалтеры пишут петиции о том, чтобы его отменить.

Версия для печати

Надежд на то, что петиции сработают, мало, но бухгалтеров и ИП смущает тишина: несмотря на то, что разобраться с проблемами ЕНП поручал властям лично Путин, отведеное на это время вышло, а ясности не прибавилось.

Наши читатели продолжают сообщать, что в личных кабинетах можно только пополнить ЕНС – а посмотреть, что там происходит, нельзя:

878

Поэтому бухгалтеры составляют петиции и собирают подписи за отмену ЕНС.

Приводят уже наболевшие аргументы:

  • что нет актуальной информации по сальдо;
  • от ФНС не получить справку об отсутствии долгов;
  • работы от системы уведомлений бухгалтерам только прибавилось, а не стало меньше;
  • проблемы пошли и на уровне региональных бюджетов.

Обо всех этих проблемах на «Клерке» пишут постоянно (а сами бухгалтеры продолжают регулярно писать в «Красном уголке бухгалтера» и чате в Телеграме).

Мы посчитали: только за 3 месяца на «Клерке» вышло 160 новостей про ЕНП – и под ними больше 30 тысяч комментариев! И это без учета статей и других материалов.

Иными словами, к концу идет апрель, а ЕНП – все еще главная боль бухгалтеров.

Управленческий учет

📄📈 Сделайте четыре отчета, если директору нужно принять качественное управленческое решение

В бухгалтерском учете все по закону, а в управленческом – жиза. В бухгалтерском – молчаливые цифры, в управленческом – понимание, куда вы сливаете деньги и на что их лучше отправить, как отбить вложения и делать ли скидку, продавать или завтра банкротство.

Курсы повышения квалификации для бухгалтера с дипломом

Бюджетный учет

Субсидия на госзадание: отчет о выполнении и возврат остатков

Отчет о выполнении государственного (муниципального) задания – важный финансовый документ. На его основании бухгалтер делает учетные записи, а проверяющие могут наложить административное взыскание. Кроме того, показатели такого отчета формируют остаток неиспользованной субсидии, который учреждению в ряде случаев необходимо вернуть в бюджет.

Субсидия на госзадание: отчет о выполнении и возврат остатков

😜 В ответ на сданный 6-НДФЛ за 1 квартал 2023 году бухгалтерам приходят требования с ошибками за 2018 год

Не успел бухгалтер отправить расчет 6-НДФЛ за 1 квартал 2023 года, как из ИФНС поступило требование исправить ошибки. Причем ошибки никакого отношения к отчету за 1 квартал 2023 года не имеют.

Последние мероприятия для бухгалтеров

Добавить
Маркетинг

Типы статей в блоге: о чем и как писать, чтобы было всегда интересно

Блоги являются важным инструментом для бизнеса. Они помогают привлечь внимание потенциальных клиентов и укрепить связи с существующими. Чтобы вести успешный блог, необходимо уметь создавать качественный контент, интересный вашей аудитории. Расскажем о различных типах статей и поделимся советами, как сделать увлекательный материал, и чек-листом, который будет полезен при написании.

Типы статей в блоге: о чем и как писать, чтобы было всегда интересно

Последние вопросы бухгалтеров из сервиса «Консультации»

Подключить
Читать еще