💣На почту «Клерка» шлют петиции о том, чтоб отменили ЕНП. Бухгалтеры совсем отчаялись

Надежд на то, что петиции сработают, мало, но бухгалтеров и ИП смущает тишина: несмотря на то, что разобраться с проблемами ЕНП поручал властям лично Путин, отведеное на это время вышло, а ясности не прибавилось.

Наши читатели продолжают сообщать, что в личных кабинетах можно только пополнить ЕНС – а посмотреть, что там происходит, нельзя:

Поэтому бухгалтеры составляют петиции и собирают подписи за отмену ЕНС.

Приводят уже наболевшие аргументы:

что нет актуальной информации по сальдо;

от ФНС не получить справку об отсутствии долгов;

работы от системы уведомлений бухгалтерам только прибавилось, а не стало меньше;

проблемы пошли и на уровне региональных бюджетов.

Обо всех этих проблемах на «Клерке» пишут постоянно (а сами бухгалтеры продолжают регулярно писать в «Красном уголке бухгалтера» и чате в Телеграме).

Мы посчитали: только за 3 месяца на «Клерке» вышло 160 новостей про ЕНП – и под ними больше 30 тысяч комментариев! И это без учета статей и других материалов.

Иными словами, к концу идет апрель, а ЕНП – все еще главная боль бухгалтеров.