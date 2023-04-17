Центробанк создает альтернативу картам «Мир»

Банк России вместе с Турцией выстраивает систему шлюзов с зарубежными платежными системами. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на председателя ЦБ Эльвиру Набиуллину.

«Мы выстроили систему шлюзов между нашими платежными системами для того, чтобы мы могли оплачивать. Не во всех странах это работает, но мы будем продолжать», – сообщила Эльвира Набиуллина.

С сентября 2022 в некоторых странах перестали принимать карты «Мир», поскольку банки-партнеров могут обвинить в обходе американских санкций. Поэтому система «Мир» за пределами страны может не работать.

Сейчас альтернативные варианты обсуждаются с каждой страной в индивидуальном порядке. Предлагают ввести предоплаченные карты или карты платежных систем конкретных стран.

В Турции предложили сделать для туристов из РФ систему депозитных карт, чтобы оплачивать покупки во время отдыха.