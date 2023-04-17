Игорный бизнес

Нужен новый налог на букмекеров, считают депутаты Госдумы. А на эти деньги лечить игровую зависимость

С зависимостью от азартных игр и ставок надо бороться с помощью ограничений, говорят авторы идеи.

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– Есть такое понятие – лудомания. Это зависимость от азартных игр. Некоторые люди продают квартиры, человек начинает пропадать после работы, а на самом деле все уходит туда, и квартира заложена. Историй таких масса. И, конечно, нам надо смотреть в сторону ограничений, – говорит глава комитета Госдумы по молодежной политике Артем Метелев, которого цитируют «РИА Новости».

Метелев считает, что введение налога для букмекерских компаний было бы отличным способом бороться с игровой зависимостью.

Какая именно это должна быть ставка, депутат не пояснил. Но он убежден, что при таком налоге организаторы азартных игр смогут проявить ответственность в отношении своих игроков.

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