❗️ Из-за новых ФСБУ вылезли новые разницы между бухгалтерской и налоговой прибылью по запасам, ОС и аренде

Вебинар пройдет в четверг, он бесплатный, регистрируйтесь.
Разницы между бухгалтерской и налогооблагаемой прибылью должны отражаться в бухгалтерском учете по правилам ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль организаций». Обсудим:
1. Новые временные разницы между бухгалтерской и налоговой прибылью в отношении учета запасов, основных средств и аренды.
2. Порядок учета временных разниц и отложенных налогов при изменении учетной политики.
3. Как учесть исправление ошибок прошлых лет.
4. Отложенные налоги по курсовым разницам.
5. «Полезные» разницы между бухгалтерской и налоговой прибылью:
- доходы, не учитываемые для налогообложения;
- стимулирование обновления отдельных видов основных средств, НМА, программ для ЭВМ;
- ускоренная амортизация.
Начало вебинара в 11.00 мск. Если пропустите, можно получить запись, но только если записывались заранее.