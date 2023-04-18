Вебинары для бухгалтеров

❗️ Из-за новых ФСБУ вылезли новые разницы между бухгалтерской и налоговой прибылью по запасам, ОС и аренде

Разберитесь, как их учитывать. Подробности расскажет на ближайшем вебинаре Вера Сокуренко, аттестованный преподаватель ИПБР России.

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Вебинар пройдет в четверг, он бесплатный, регистрируйтесь.

Разницы между бухгалтерской и налогооблагаемой прибылью должны отражаться в бухгалтерском учете по правилам ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль организаций». Обсудим:

1. Новые временные разницы между бухгалтерской и налоговой прибылью в отношении учета запасов, основных средств и аренды.

2. Порядок учета временных разниц и отложенных налогов при изменении учетной политики.

3. Как учесть исправление ошибок прошлых лет.

4. Отложенные налоги по курсовым разницам.

5. «Полезные» разницы между бухгалтерской и налоговой прибылью:

  • доходы, не учитываемые для налогообложения;
  • стимулирование обновления отдельных видов основных средств, НМА, программ для ЭВМ;
  • ускоренная амортизация.

Начало вебинара в 11.00 мск. Если пропустите, можно получить запись, но только если записывались заранее.

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