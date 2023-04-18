Криптовалюта

Binance отменила ограничения для пользователей из РФ

Теперь на бирже нет ограничений в 10 тысяч евро. Пользователи могут свободно торговать и вносить дополнительные деньги на свои счета. Ограничения на покупку валюты в p2p-сервисе так и не сняли.

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Криптовалютная биржа Binance сняла лимит в 10 тыс. евро для аккаунтов пользователей из России. Об этом пишет «РБК».

Весной 2022 года из-за санкций Евросоюза криптобиржа ограничила операции для пользователей из РФ, сумма активов которых превышала 10 тыс. евро. Владельцы счетов могли только выводить эти средства, но торговать на бирже или вносить дополнительные средства было запрещено.

Теперь ограничений для операций нет, можно вносить суммы больше 10 тыс. евро и свободно распоряжаться ими.

Однако Binance не отменял ограничений по p2p-операциям в долларах и евро. Граждане РФ и все жители страны вне зависимости от их гражданства не могут торговать валютой в p2p-сервисе на площадке Binance.

Источник:
«Клерк»
Рубрика:
Криптовалюта
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