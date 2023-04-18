Binance отменила ограничения для пользователей из РФ

Криптовалютная биржа Binance сняла лимит в 10 тыс. евро для аккаунтов пользователей из России. Об этом пишет «РБК».

Весной 2022 года из-за санкций Евросоюза криптобиржа ограничила операции для пользователей из РФ, сумма активов которых превышала 10 тыс. евро. Владельцы счетов могли только выводить эти средства, но торговать на бирже или вносить дополнительные средства было запрещено.

Теперь ограничений для операций нет, можно вносить суммы больше 10 тыс. евро и свободно распоряжаться ими.

Однако Binance не отменял ограничений по p2p-операциям в долларах и евро. Граждане РФ и все жители страны вне зависимости от их гражданства не могут торговать валютой в p2p-сервисе на площадке Binance.