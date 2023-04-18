💡 Что новое и нужное появилось в бухучете, чего раньше не было

ФСБУ 5/2019 дал нам право изменять единицу учета запасов уже после их оприходования. Прежде этого не допускалось.

В реальном производстве единица измерения запасов всегда имеет важное значение. При этом продавец мог отпускать товар в одних единицах, а покупатель – приходовать в других.

Пример: нефтебазы отпускают бензин в тоннах, а организации приходуют его в литрах. Хотя это не обязанность бухгалтера, а соответствующих технических служб. Ведь там идет довольно сложный перерасчет, где учитываются и температура воздуха, и марка бензина, и еще множество других факторов.

Но ранее такой перерасчет производился только при принятии к учету запасов. Теперь же его можно произвести и после того, как запасы приобретены.

Новые стандарты по бухучету действуют уже целый год, а чиновники продолжают принимать новые. Если вы еще не разобрались, беспокоиться не о чем.

Предлагаем пройти курс, программа которого включает все шесть актуальных стандартов бухучета. И даже самый сложный среди них: ФСБУ 25/2018 «Аренда».

Мы рассмотрели все условия, которые возможны на практике и дали к примеры, в частности:

• Пример бухгалтерского учета финансовой аренды арендодателем;

• Переход к применению ФСБУ 25/2018;

• Отражение информации об аренде в финансовой отчетности;

• Работа с ФСБУ 25/2018 Аренда в 1С и Excel.

• Работа с ФСБУ 25/2018 Аренда в 1С и Excel.

• Аренда с признанием права пользования активом (без дисконтирования обязательств по аренде). Учет у арендатора;

• Аренда с признанием права пользования активом (с дисконтированием обязательств по аренде). Учет у арендатора;

• Учет лизинга в 1С Бухгалтерия 8.3 у лизингополучателя (с дисконтированием обязательства по аренде);

• Учет лизинга в 1С Бухгалтерия 8.3 у лизингополучателя (без дисконтирования).

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