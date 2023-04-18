Общество

Пикник с шашлыками стал на 8% дороже по сравнению с прошлым годом

На 34% выросла стоимость мангалов, тогда как остальные составляющие «шашлычного набора» стали немного дешевле.

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«Шашлычный набор» из мяса, мангала, шампуров, углей и розжига подорожал в среднем на 8% по сравнению с 2022 годом. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на «Платформу ОФД».

Рост цен на «шашлычный набор» связан с теплой погодой в центральной части страны. Большинство жителей начали выбираться на природу и готовить мясо на мангале.

По сравнению с 2022 годом объем продаж мангалов увеличился на 6%. Даже несмотря на то, что они подорожали на 34% и в среднем стоят 838 рублей.

Остальные составляющие «шашлычного набора» просели в цене.

В 2023 году стоимость шампуров снизалась на 4% и составляет 352 рубля. Их продажи выросли на 14%.

Спрос на мясо в маринаде для приготовления на мангале увеличился на 12%. Продукт упал в цене на 5%, в апреле средний чек на мясо для шашлыка составляет 624 рубля.

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