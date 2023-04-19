ФНС видит фиксированные взносы, уплаченные платежками-02, но не дает уменьшать на них патент

Очередное разъяснение на этот счет дала ФНС в своем Telegram-чате.

ИП уплатил взносы 22.03.2023 платежкой-02. ФНС сообщила, что этот платеж дошел.

Так как по фиксированным взносам не сдают уведомления, эти суммы не резервируются, а отражаются в ЕНП и формируют положительное сальдо ЕНС, поясняют налоговики.

Распределение денежных средств с ЕНС в счет уплаты налогов происходит при наступлении срока уплаты.

Между тем, ИП, которому был адресован этот ответ ФНС, пишет, что ему отказали в уменьшении налога по ПСН на эти взносы, которые он уплатил и уплату которых в публичном пространстве подтвердила ФНС.

Вот комментарий ИП на ответ ФНС:

Ранее ФНС в письме от 31.03.2023 № СД-4-3/3898@ сообщила, что есть вариант платить взносы на ЕНП без заявления о зачете.

Чтобы лучше разобраться в теме, рекомендуем прочитать разбор. В нем найдете и образец, который поможет заполнить платежку на уплату взносов.