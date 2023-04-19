Семь торговых центров перешли от европейского инвестфонда в собственность отечественной компании

Компания «Рамо-М», которая входит в холдинг «Ромекс Group», приобрела российские активы европейского инвестиционного фонда Atrium European Real Estate (AERE). Об этом пишут «Известия» со ссылкой на представителя «Ромекс Group».

В результате сделки компания «Рамо-М» купила семь торгово-развлекательных центров общей площадью 420 тыс. квадратных метров. Торговые площадки находятся в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Казани, Волгограде и Тольятти.

Сделка признана «бессрочной», права собственности окончательно перешли к отечественной компании.

Европейская организация AERE занимается инвестициями в коммерческую недвижимость. На конец 2022 года ее активы стоили 1,8 млрд евро.