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Ведение бизнеса

В Кирове перестали производить бытовую технику Candy. Возможно, ближе к лету завод возобновит работу

Спрос на бытовую технику бренда Candy упал из-за появления на рынке более дешевых аналогов. Производство могут запустить снова после того, как складские запасы будут распроданы.
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17 апреля 2023 года итальянский бренд Candy приостановил работу завода в Кирове из-за снижения спроса и роста конкуренции. Об этом пишет «Коммерсант».

Компания потеряла 15% прибыли из-за скачка курса валют. Помимо этого, в страну стали массово привозить китайскую бытовую технику, спрос на которую подскочил из-за низкой стоимости.

Arcelik – турецкий производитель бытовой техники Indesit – начал снижать цены на свою продукцию, чтобы стабилизировать продажи.

Candy принадлежит китайской компании Haier. На заводе в Кирове трудятся 546 человек. Мощности предприятия позволяют выпускать больше 2 тыс. стиральных машин в день.

Собеседник «Коммерсанта» предположил, что завод Candy начет работать ближе к лету, после того как запасы на складах будут распроданы.

Комментарии

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