Новости ФНС

50 миллионов человек завели себе личный кабинет, сообщает ФНС

В 1 квартале 2023 года 1,5 миллиона россиян завели себе личный кабинет налогоплательщика на сайте ФНС. Всего в ЛК ФЛ сейчас зарегистрировано 50 миллионов пользователей.

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Чаще всего люди пользуются сервисом для заполнения налоговых деклараций и уплаты налогов, посчитала ФНС. 

С начала 2023 года личный кабинет чаще всего нужен людям, чтобы узнавать состояние ЕНС. 

Сейчас в нем можно увидеть свое положительное сальдо ЕНС.

Однако это не все, поэтому люди делятся лайфхаком, как узнать все подробности своего ЕНС через мобильное приложение «Налоги ФЛ» старой версии 1.52.0.

В декабре 2022 года ФНС запустила обновленную версию личного кабинета для физлиц. Ее, как говорит сама ФНС, разработали на основе обратной связи от пользователей. 

Доработка будет идти и дальше с учетом обратной связи. Любой пользователь может внести свои предложения, заполнив короткую анкету.

 

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