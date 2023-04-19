50 миллионов человек завели себе личный кабинет, сообщает ФНС

Чаще всего люди пользуются сервисом для заполнения налоговых деклараций и уплаты налогов, посчитала ФНС.

С начала 2023 года личный кабинет чаще всего нужен людям, чтобы узнавать состояние ЕНС.

Сейчас в нем можно увидеть свое положительное сальдо ЕНС.

Однако это не все, поэтому люди делятся лайфхаком, как узнать все подробности своего ЕНС через мобильное приложение «Налоги ФЛ» старой версии 1.52.0.

В декабре 2022 года ФНС запустила обновленную версию личного кабинета для физлиц. Ее, как говорит сама ФНС, разработали на основе обратной связи от пользователей.

Доработка будет идти и дальше с учетом обратной связи. Любой пользователь может внести свои предложения, заполнив короткую анкету.