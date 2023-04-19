ЕНП (единый налоговый платеж)

⚡ Для жителей Камчатки и Приморского края открыли сальдо ЕНС

Налогоплательщикам постепенно становится доступен раздел ЕНС в личных кабинетах для физлиц.

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Такое сообщение опубликовало УФНС по Камчатскому краю, а также УФНС по Приморскому краю.

Налоговики сообщают, что после верификации данных и с учетом обратной связи раздел ЕНС будет открываться постепенно во всех кабинетах и в других регионах.

При этом продолжается актуализация сведений по некоторым налогоплательщикам.

Если вы не согласны с сальдо в личном кабинете, можно воспользоваться функцией «Сообщить об ошибке». Нужно заполнить форму, чтобы инспектор оперативно связался для решения проблемы.

А если захотите заполнить заявление на зачет ЕНП в счет фиксированных взносов, лучше это делать по инструкции.

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