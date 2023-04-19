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Мобильное приложение Сбербанка вернулось в App Store

По стандартному поиску в интернете новое приложение SBOL нельзя найти, но при обращении в колл-центр клиентам пришлют ссылку для скачивания.
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Мобильное приложение Сбербанка для клиентов с устройствами на операционной системе iOS снова появилось в App Store. Теперь оно называется SBOL. Об этом пишут «РИА Новости».

Ссылку для скачивания приложения можно получить после обращения в колл-центр Сбера.

По стандартному поиску в интернете приложение найти нельзя.

В 2022 году Apple два раза удалял из своего магазина мобильных приложений продукты от Сбербанка.

Весной 2022 года США ввели санкции в отношении Сбербанка, после чего мобильные приложения были удалены из App Store и Google Play.

Комментарии

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