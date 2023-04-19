Созаемщикам мобилизованных дадут кредитные каникулы

Кредитные каникулы могут взять все созаемщики, указанные в кредитном договоре, а не только близкие родственники мобилизованных. В случае гибели военнослужащего, все обязательства спишут.

Госдума в окончательном чтении приняла закон, по которому все созаемщики призванных на военную службу имеют право на кредитные каникулы. Об этом пишет «ТАСС».

Пока что исполнение обязательств приостанавливается для военнослужащих, добровольцев, мобилизованных, а также для их супругов и детей.

Согласно принятому закону, кредитные каникулы могут взять все созаемщики, которые фигурируют в кредитном договоре участника специальной военной операции.

Также в случае гибели или тяжелой инвалидности военнослужащего долг будет списан. Созаемщики не будут отвечать по его обязательствам.