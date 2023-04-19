Социальный налоговый вычет по НДФЛ увеличили до 150 тыс. рублей

Кроме того, с 50 тыс. до 100 тыс. рублей увеличили размер соцвычета на обучение детей.
Закон с такими поправками в НК РФ сегодня приняла Госдума в третьем чтении.
Ранее о необходимости внесения таких поправок сказал президент Владимир Путин.
Новые нормативы вступят в силу с 2024 года.
Комментарии1
http://kremlin.ru/events/president/news/70565
Цитирую:
https://sozd.duma.gov.ru/bill/329843-8
В проект закона о повышении размера социальных вычетов положения о проактивном получении социального вычета на лечение и лекарства в итоге не вошли.
Надеюсь, когда указанные положения внесут в Госдуму, в их составе будет право отказа пациента от передачи данных в налоговые органы.
Ведь есть медицинские манипуляции конфиденциального характера вроде анализов на гепатит и другие инфекционные заболевания.
И не все захотят светить эти манипуляции персоналу местной ИФНС по месту своего жительства - особенно в маленьких городах.
Да и частным клиникам будет не очень выгодно передавать за свой счет в налоговые органы данные абсолютно на всех пациентов.
То есть это тот самый случай, когда интересы предпринимателей и потребителей направлены в одну сторону :)