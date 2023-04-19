Переход на главную страницу сайта
Личные сообщения
Социальный вычет

Социальный налоговый вычет по НДФЛ увеличили до 150 тыс. рублей

Общую сумму соцвычета по НДФЛ на лечение, обучение, фитнес, добровольное страхование увеличили со 120 тыс. до 150 тыс. рублей.
100

Кроме того, с 50 тыс. до 100 тыс. рублей увеличили размер соцвычета на обучение детей.

Закон с такими поправками в НК РФ сегодня приняла Госдума в третьем чтении.

Ранее о необходимости внесения таких поправок сказал президент Владимир Путин.

Новые нормативы вступят в силу с 2024 года.

Комментарии

1
  • Логотип Yuriev
    Yuriev 47 минут назад

    Закон с такими поправками в НК РФ сегодня приняла Госдума в третьем чтении.

    http://kremlin.ru/events/president/news/70565

    Цитирую:

    "Предлагаю увеличить размер социального налогового вычета: по расходам на обучение детей – с нынешних 50 тысяч до 110 тысяч рублей в год, а по расходам <...> на лечение и приобретение лекарств – со 120 до 150 тысяч рублей. <...>И конечно, необходимо не только поднять сумму вычета, но и повысить его востребованность, чтобы вычет предоставлялся в проактивном режиме, быстро и дистанционно, необременительно для граждан".

    https://sozd.duma.gov.ru/bill/329843-8

    В проект закона о повышении размера социальных вычетов положения о проактивном получении социального вычета на лечение и лекарства в итоге не вошли.

    Надеюсь, когда указанные положения внесут в Госдуму, в их составе будет право отказа пациента от передачи данных в налоговые органы.

    Ведь есть медицинские манипуляции конфиденциального характера вроде анализов на гепатит и другие инфекционные заболевания.

    И не все захотят светить эти манипуляции персоналу местной ИФНС по месту своего жительства - особенно в маленьких городах.

    Да и частным клиникам будет не очень выгодно передавать за свой счет в налоговые органы данные абсолютно на всех пациентов.

    То есть это тот самый случай, когда интересы предпринимателей и потребителей направлены в одну сторону :)

Упс, комментировать могут только зарегистрированные пользователи, пожалуйста, .
Поиск работы бухгалтеров

🔥Вакансии дня на «Клерке»: что нового для тех, кто ищет работу

Каждый день на сайте и в Телеграм-каналах «Клерка» работодатели размещают вакансии. Чтобы вы не упустили вакансию своей мечты, мы сделали для вас подборку за день. Нажимайте на ссылку понравившейся вакансии и откликайтесь.

42
Логотип Е-Офис 24
Е-Офис 24

Как заполнять новую форму 6-НДФЛ в «1С:Зарплата и управление персоналом»

С 01.01.2023 начали действовать поправки в налоговом законодательстве. В связи с этим были внесены изменения в бланк отчета 6-НДФЛ. Начиная с 1 квартала 2023 отчет 6-НДФЛ сдается на новом бланке.

Как заполнять новую форму 6-НДФЛ в «1С:Зарплата и управление персоналом»
138
Логотип Наймикс
Наймикс
Самозанятые

Сотрудничество с самозанятым: что ответить на требование ФНС

Инспекция требует пояснений от налогоплательщика, если считает, что произошла подмена трудовых отношений с целью экономии на НДФЛ и страховых взносах. Рассказываем, как правильно дать ответ ФНС по работе с самозанятыми, чтобы избежать доначислений и штрафов.

Сотрудничество с самозанятым: что ответить на требование ФНС
236
Логотип Изумрудова Татьяна
Изумрудова Татьяна
Общество

Психология токсичных отношений

Каждый человек испытывает ряд эмоций, связанных с самим собой. У одних самооценка «на уровне», а у других наблюдается ровно противоположная картина. Но практически каждый из нас, с детства, глубоко внутри себя думает и верит, что в нем есть нечто уникальное, что сделает его заметным членом общества, позволит достичь великих целей.

Психология токсичных отношений
88
Логотип Клерк
Клерк
Обучение для бухгалтеров

Что делать бухгалтеру, если нет времени сдавать отчеты, изучать ЕНП и новые правила СФР

А помимо ЕНП еще надо разобраться с ЕФС-1, новшествами с 6-НДФЛ. Как все успеть и кто в этом поможет? Читаем в статье.

Что делать бухгалтеру, если нет времени сдавать отчеты, изучать ЕНП и новые правила СФР
572
Логотип Е-Офис 24
Е-Офис 24
Отчетность

Как отчитываться по страховым взносам с 1 квартала 2023: что изменилось 

В 2023 году были внесены существенные изменения в порядок уплаты и учета страховых взносов, что связано с объединением Пенсионного и Социального фондов в одно ведомство. Введена новая форма отчетности, изменены сроки уплаты налогов и сдачи отчетов. 

Как отчитываться по страховым взносам с 1 квартала 2023: что изменилось 
716
Логотип Академия правовых и финансовых советников
Академия правовых и финансовых советников
Малый и средний бизнес

Как предпринимателю получить кредитную поддержку от государства в 2023 году

На прошедшем в начале апреля третьем Всероссийском форуме инфраструктуры поддержки предпринимательства «Мой бизнес» глава Минэкономразвития Максим Решетников обозначил позицию государства в сфере оказания кредитной поддержки как сфокусированную на микро- и малом бизнесе. 

Как предпринимателю получить кредитную поддержку от государства в 2023 году
90
Логотип Алиса_Лиса
Алиса_Лиса
Собеседования

Мама остается дома: 5 неочевидных ошибок на собеседовании

Каждый из нас на первой встрече с потенциальным работодателем старается показать себя с лучшей стороны. Однако не все так просто, как кажется на первый взгляд.

51
Читать еще