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ЭДО в кадровом учете

В случае кадрового ЭДО работник должен указать в заявлении способ передачи ему кадровых документов

Если компания перешла на электронный кадровый документооборот, то выдача сотрудникам кадровых документов возможно на бумаге или электронно.
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Направить заявление на выдачу документов работник может разными способами:

  • в письменной форме;
  • через информационную систему работодателя;
  • по адресу электронной почты работодателя;
  • через цифровую платформу «Работа в России».

Способы выдачи документов:

  • в форме копии электронного документа на бумажном носителе, заверенной надлежащим образом;
  • в форме электронного документа, в том числе путем его размещения на портале госуслуг;
  • в личном кабинете работника на цифровой платформе «Работа в России».

В заявлении сотрудник обязательно должен указать способ предоставления ему документов, связанных с работой.

Об этом сообщает Минтруд в письме от 27.03.2023 № 14-6/ООГ-2211.

Комментарии

2
  • Логотип Natali Kr
    Natali Kr 31 минуту назад

    Natalikr

    Особенно мне нравится вот это уточнение

    "Данное мнение Минтруда России не является разъяснением и нормативным правовым актом."

    в смысле? "мы конечно высказались, но это ничего не значит", так?

    • Логотип IriEro
      IriEro
      26 минут назад

      Ирина

      Конечно, зато в случае нарушения будет какое-нибудь ата-та.

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