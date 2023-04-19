В случае кадрового ЭДО работник должен указать в заявлении способ передачи ему кадровых документов

Направить заявление на выдачу документов работник может разными способами:
- в письменной форме;
- через информационную систему работодателя;
- по адресу электронной почты работодателя;
- через цифровую платформу «Работа в России».
Способы выдачи документов:
- в форме копии электронного документа на бумажном носителе, заверенной надлежащим образом;
- в форме электронного документа, в том числе путем его размещения на портале госуслуг;
- в личном кабинете работника на цифровой платформе «Работа в России».
В заявлении сотрудник обязательно должен указать способ предоставления ему документов, связанных с работой.
Об этом сообщает Минтруд в письме от 27.03.2023 № 14-6/ООГ-2211.
Комментарии2
Natalikr
Особенно мне нравится вот это уточнение
"Данное мнение Минтруда России не является разъяснением и нормативным правовым актом."
в смысле? "мы конечно высказались, но это ничего не значит", так?
Ирина
Конечно, зато в случае нарушения будет какое-нибудь ата-та.