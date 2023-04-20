Как отразить в учете первичку, присланную с задержкой

Отчет о прослеживаемых товарах: с чем будут сложности и что спасет

Если компания или ИП ввозит товары из-за рубежа, то регулярно, пока они в обороте, нужно сдавать отчет о прослеживаемых товарах. Но как не ошибиться, прослеживаемый товар или нет? О каких операциях отчитываться, а про какие можно промолчать? Особенности есть и для тех, кто на спецрежиме, и для плательщиков НДС.