Как отразить в учете первичку, присланную с задержкой

Если по вине поставщика бухгалтерия получила первичку с опозданием, то надо учесть хозяйственные операции на основании опоздавших документов.
На какую дату вносить исправления, смотрите в таблице.
|Первичка поступила
|Корректировать учет
|В том же году, когда была реализация
|На дату поступления документа
|В следующем году, но до даты утверждения бухотчетности
|31 декабря отчетного года
|После даты утверждения бухотчетности
|В следующем году на дату поступления документа
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- Основные положения ФСБУ 5/2019 «Запасы»;
- На то надо обратить внимание по ФСБУ 6/2020 «Основные средства» и ФСБУ 26/2020 «Капитальные вложения»;
- Топ вопросов по самому сложному ФСБУ 25/2018 «Бухгалтерский учет аренды» у арендатора и арендодателя;
- Новый ФСБУ 27/2021 «Документы и документооборот в бухгалтерском учете».
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