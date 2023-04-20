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Как отразить в учете первичку, присланную с задержкой

Если по вине поставщика бухгалтерия получила первичку с опозданием, то надо учесть хозяйственные операции на основании опоздавших документов.
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Если по вине поставщика бухгалтерия получила первичку с опозданием, то надо учесть хозяйственные операции на основании опоздавших документов.

Расходы без первички в бухучете признавайте на дату операции. Так делать предписывает подп. «а» п. 8 ФСБУ 27/2021.

А чтобы отразить в учете приобретения, по которым контрагент не прислал документы, оформите бухгалтерскую справку.

На какую дату вносить исправления, смотрите в таблице.

Первичка поступила

Корректировать учет

В том же году, когда была реализация

На дату поступления документа

В следующем году, но до даты утверждения бухотчетности

31 декабря отчетного года

После даты утверждения бухотчетности

В следующем году на дату поступления документа

Освежать свои знания в бухучете нужно регулярно. Для тех, кто еще не перешел на новые стандарты бухучета, мы проводим вебинары.

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  1. Основные положения ФСБУ 5/2019 «Запасы»;

  2. На то надо обратить внимание по ФСБУ 6/2020 «Основные средства» и ФСБУ 26/2020 «Капитальные вложения»;

  3. Топ вопросов по самому сложному ФСБУ 25/2018 «Бухгалтерский учет аренды» у арендатора и арендодателя;

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Комментарии

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