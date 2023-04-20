В крупных городах могут увеличить лимит по семейной ипотеке

Из-за роста цен на жилье лимит по программе льготной семейной ипотеки могут увеличить до 12 миллионов рублей.

Комитет Госдумы по строительству и ЖКХ предложил увеличить с 6 до 12 млн рублей максимальную сумму по семейной ипотеке. Об этом пишет «Коммерсант».

В крупных городах за 2022 год средняя стоимость жилья выросла более чем на 15%. Поэтому в городах-миллионниках собираются поднять лимит по программе семейной ипотеки.

Размер максимального кредита приравняют к условиям, которые сейчас действуют в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области.

Предложения уже направили в Минстрой.

С 2018 года семьи с одним ребенком могут оформить ипотеку под 6% на покупку первичного жилья. На Дальнем Востоке эти условия распространяются и на «вторичку».

Кроме того, в апреле 2021 года льготную семейную ипотеку стали давать на покупку земельного участка и строительство дома.