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Маркетинг

Сбер начал продавать умные телевизоры

Цена на Смарт-ТВ с операционной системой Салют начинается с 10,9 тысяч рублей. Пока что купить телевизоры можно только в онлайн-магазинах.
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Сбербанк запустил в продажу 21 модель умных телевизоров под брендом Sber. Об этом сообщается на сайте компании.

Смарт-ТВ работают на базе собственной операционной системы Сбера под названием Салют ТВ. К устройствам подключен виртуальный ассистент для голосового управления.

У телевизоров есть доступ к эфирному ТВ, видеосервисам и приложениям для Смарт-ТВ.

Стоимость устройств начинается с 10,9 тыс. рублей.

Умные телевизоры от Сбера продаются на маркетплейсах, в онлайн-магазинах электроники и на сайте компании. Оффлай-продажи в магазинах пока не запустили.

Комментарии

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  • Логотип Arhimed0
    Arhimed0 25 минут назад

    Главный бухгалтер

    продавать умные телевизоры

    а почему бы не продавать более профильные товары - глупых операционистов

Упс, комментировать могут только зарегистрированные пользователи, пожалуйста, .
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