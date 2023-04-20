Сбер начал продавать умные телевизоры

Сбербанк запустил в продажу 21 модель умных телевизоров под брендом Sber. Об этом сообщается на сайте компании.
Смарт-ТВ работают на базе собственной операционной системы Сбера под названием Салют ТВ. К устройствам подключен виртуальный ассистент для голосового управления.
У телевизоров есть доступ к эфирному ТВ, видеосервисам и приложениям для Смарт-ТВ.
Стоимость устройств начинается с 10,9 тыс. рублей.
Умные телевизоры от Сбера продаются на маркетплейсах, в онлайн-магазинах электроники и на сайте компании. Оффлай-продажи в магазинах пока не запустили.
Комментарии1
Главный бухгалтер
а почему бы не продавать более профильные товары - глупых операционистов