Из страны за границу стало уходить в 3,7 раза меньше денег

В первом квартале 2023 года отток капитала из страны достиг 21 млрд долларов, что на 40% меньше, чем кварталом ранее, а в годовом выражении это в 3,7 раза меньше. Об этом сообщается в информационно-аналитическом комментарии Центробанка.

За тот же период в 2022 году отток капитала составлял 77 млрд долларов.

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина сообщила, что положительное сальдо финансовых операций частного сектора теперь составляет 227 млрд долларов. В феврале 2023 года этот показатель был равен 217 млрд долларов.

Нелегальный вывод средств из страны «по сомнительным основаниям» составляет только 1 млрд долларов.