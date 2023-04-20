В Краснодарском крае возместят до 30% затрат на производство фильмов

Раньше кинематографисты могли компенсировать до 20% расходов на съемки фильма, сейчас эту сумму увеличили до 30%.

Парламент Кубани в двух чтениях принял законопроект, по которому организациям кинематографии возместят затраты на производство национальных фильмов, снятых в регионе. Об этом пишет «Парламентская газета».

Субсидии помогут кинематографистам компенсировать до 30% затрат. В 2023 году на поддержку выделят 50 млн рублей.

С 2021 года в Краснодарском крае действует поддержка кинематографа. Раньше малые и средние предприятия из этой сферы могли возместить до 20% затрат, теперь эту сумму увеличили до 30%.

За 2021-2022 годы субсидии получили 15 организаций, они сняли 25 фильмов и получили поддержку на сумму больше 57 млн рублей.