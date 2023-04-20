С 21 апреля прекратятся поставки молочной продукции из Киргизии

Предприятия производят и хранят продукцию без маркировки и документов. Поставки возобновятся, как только это исправят.

Россельхознадзор с 21 апреля 2023 года остановит поставки молочной продукции из Киргизии. Об этом сообщается на сайте ведомства.

«Россельхознадзор проинформировал Ветеринарную службу Киргизии о необходимости с 21 апреля 2023 года приостановить сертификацию молочной продукции со всех киргизских производителей в адрес российских получателей», – сказано в сообщении.

С 10 по 16 апреля 2023 года проводилась проверка предприятий по производству молочной продукции Киргизии. В результате Россельхознадзор выявил неэффективную работу киргизской службы по проверке качества.

Также на предприятиях нет системы прослеживаемости товаров. Молоко используют и хранят без документов и маркировки.

Поставки восстановятся после того, как предприятия будут соответствовать нормам РФ и ЕАЭС.

Ранее Россельхознадзор отказался от поставок молочной продукции из Армении.