Как зарезервировать сумму на конкретный налог им что с ней будет потом

Любой налогоплательщик, у которого есть положительное сальдо ЕНС, может зачислить деньги в нужный бюджет.

Для этого надо направить в ИФНС электронное заявление о зачете (КНД 1150057).

Для успешной обработки заявления необходимо заполнить следующие реквизиты: КБК;

ОКТМО (8 знаков);

срок уплаты налога (срок в соответствии с НК РФ, который еще не наступил).

Примеры заполнения заявлений и все КБК – по ссылке.

В УФНС по Карачаево-Черкесской Республике рассказали, что будет с зачтенной суммой.

При наступлении срока уплаты, указанного в заявлении, деньги будут учтены в счет уплаты конкретного налога.

В случае возникновения отрицательного сальдо ЕНС (до наступления срока уплаты по заявлению) деньги зачтут в образовавшуюся задолженность.

В случае подачи заявления об отмене зачета, деньги будут зачислены на ЕНС в качестве ЕНП.