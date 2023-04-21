Как зарезервировать сумму на конкретный налог им что с ней будет потом

Для этого надо направить в ИФНС электронное заявление о зачете (КНД 1150057).
Для успешной обработки заявления необходимо заполнить следующие реквизиты:
КБК;
ОКТМО (8 знаков);
срок уплаты налога (срок в соответствии с НК РФ, который еще не наступил).
Примеры заполнения заявлений и все КБК – по ссылке.
В УФНС по Карачаево-Черкесской Республике рассказали, что будет с зачтенной суммой.
При наступлении срока уплаты, указанного в заявлении, деньги будут учтены в счет уплаты конкретного налога.
В случае возникновения отрицательного сальдо ЕНС (до наступления срока уплаты по заявлению) деньги зачтут в образовавшуюся задолженность.
В случае подачи заявления об отмене зачета, деньги будут зачислены на ЕНС в качестве ЕНП.
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