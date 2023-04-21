Надежды малого бизнеса на рост выручки не оправдались

В марте 2023 года продажи стали расти только у 11% предпринимателей, это в три раза меньше ожиданий.

Темпы роста деловой активности субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) замедлились. Об этом пишет «Коммерсант».

В марте 2023 года индекс деловой и инвестиционной активности МСП упал до 53,5 пункта против 53,9 п. в феврале.

Компании все чаще сообщают о сокращении продаж, их ожидания высокой выручки и хорошего спроса не оправдываются.

О росте продаж заявили только 11% опрошенных, что втрое меньше их ожиданий (32%).

Восстановить продажи в ближайшие три месяца рассчитывают 35% предпринимателей. Доля пессимистичных прогнозов выросла до 22%.

Одной из главных проблем МСП стал недостаток собственных средств. Предприниматели стали чаще обращаться к заемному финансированию. За полгода спрос на кредиты вырос с 25% до 29%.

С 62,1 п. до 57,7 п. снизалась активность среднего бизнеса из-за падения фактической выручки.