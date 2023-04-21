Надежды малого бизнеса на рост выручки не оправдались

Темпы роста деловой активности субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) замедлились. Об этом пишет «Коммерсант».
В марте 2023 года индекс деловой и инвестиционной активности МСП упал до 53,5 пункта против 53,9 п. в феврале.
Компании все чаще сообщают о сокращении продаж, их ожидания высокой выручки и хорошего спроса не оправдываются.
О росте продаж заявили только 11% опрошенных, что втрое меньше их ожиданий (32%).
Восстановить продажи в ближайшие три месяца рассчитывают 35% предпринимателей. Доля пессимистичных прогнозов выросла до 22%.
Одной из главных проблем МСП стал недостаток собственных средств. Предприниматели стали чаще обращаться к заемному финансированию. За полгода спрос на кредиты вырос с 25% до 29%.
С 62,1 п. до 57,7 п. снизалась активность среднего бизнеса из-за падения фактической выручки.
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