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Ведение бизнеса

Duracell подтвердил уход своего бизнеса из РФ

Акционеры решили закрыть бизнес в стране, однако экологические проекты компании останутся.
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Генеральный директор Duracell Russia Юрий Коротаев сообщил, что письмо об уходе компании из страны подлинное. Об этом пишут «Ведомости».

«Это подлинное письмо, но я не смогу дать никаких комментариев. Экологические проекты останутся, мы сейчас проговариваем детали», – сообщил Юрий Коротаев.

Письмо было опубликовано в телеграм-каналеMash. В нем говорится, что акционеры решили уйти с российского рынка и прекратить бизнес Duracell в стране.

Руководитель компании также попросил партнеров отправить документы для заключительных расчетов.

Комментарии

ヽ( ﾟ ∀ ﾟ )ﾉ
Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
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