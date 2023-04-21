Duracell подтвердил уход своего бизнеса из РФ

Генеральный директор Duracell Russia Юрий Коротаев сообщил, что письмо об уходе компании из страны подлинное. Об этом пишут «Ведомости».
«Это подлинное письмо, но я не смогу дать никаких комментариев. Экологические проекты останутся, мы сейчас проговариваем детали», – сообщил Юрий Коротаев.
Письмо было опубликовано в телеграм-каналеMash. В нем говорится, что акционеры решили уйти с российского рынка и прекратить бизнес Duracell в стране.
Руководитель компании также попросил партнеров отправить документы для заключительных расчетов.
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