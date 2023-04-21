Минпромторг внесет в список параллельного импорта продукцию Duracell

Duracell снова окажется в перечне товаров параллельного импорта, если компания прекратит работу в РФ.

Если американская компания Duracell решит завершить свой бизнес в РФ, то Минпромторг включит продукцию в списки параллельного импорта. Об этом пишут «РИА Новости».

«В случае подтверждения ухода Duracell с российского рынка будет проработана возможность возвращения Duracell в перечень товаров параллельного импорта», – сообщили в Минпромторге.

В первой половине 2022 года, Duracell исключили из первой редакции перечня товаров для параллельного импорта. Это было сделано по просьбе компании, которая на тот момент была готова продолжать работу в стране.

Ранее мы писали, что Duracell подтвердил уход своего бизнеса с российского рынка.