Курс биткоина продолжает падать. Сейчас он 28 тысяч долларов

Вот как выглядит график курса биткоина с конца марта по сегодняшний день:
Несколько дней подряд курс демонстрировал уверенный рост и даже преодолел отметку в 30 тысяч долларов, но теперь снова начал снижаться.
Каждый день на сайте и в Телеграм-каналах «Клерка» работодатели размещают вакансии. Чтобы вы не упустили вакансию своей мечты, мы сделали для вас подборку за день. Нажимайте на ссылку понравившейся вакансии и откликайтесь.
Обязанность представления отчетности за сотрудников установлена для всех организаций и ИП, которые производят выплаты физическим лицам. Разберем, по каким формам и в какой срок нужно отчитаться за работников (исполнителей) по итогам 1 квартала 2023 года.
До подачи 6-НДФЛ за первый квартал осталось меньше недели (крайний срок подачи - 25 апреля). Тем, кто еще неподал отчет, пригодится информация одного из региональных УФНС о том, какие ошибки в заполнении расчета налоговые агенты допускают чаще всего.
Привет, это Филипп Щиров. Рассказываю про функции в программе 1С, о которых вы, возможно, не знали.
Компании нередко оформляют кадровые документы с нарушением закона. К примеру, меняют условия трудового договора уже после его подписания. Подобные ситуации – весомый повод для проверки бизнеса. Сегодня расскажем, что ждет работодателя при выявлении таких случаев.
В 2023 году налоги с дивидендов нужно рассчитывать и платить по новым правилам. Особенности есть и для физических лиц, и для юридических. Разбираемся, какие ставки применять для НДФЛ и налога на прибыль, когда и как их перечислять в бюджет.
Патентная система налогообложения – специальный режим, «привилегии» по применению которого предоставлены исключительно физическим лицам, зарегистрированным в качестве ИП. Компании и самозанятые граждане не вправе использовать льготную налоговую систему.
Для бизнеса кредит — зачастую необходимость. Здоровая и крепкая компания использует эти деньги на пополнение оборотных средств. Иное предприятие может закрыть с их помощью кассовый разрыв. Однако важно понимать, какая будет переплата и на какой процент и условия соглашаться. Рассказываем о нюансах кредитования юридических лиц.
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