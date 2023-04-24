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Ведение бизнеса

Концерн Henkel продал свои активы в РФ

Покупателем стало юрлицо, зарегистрированное в ОАЭ. Новый владелец имеет связь с группой инвесторов из РФ.
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Производитель бытовой химии Henkel закрыл сделку по продаже бизнеса в стране. Об этом пишет «Интерфакс».

С 21 апреля 2023 года российское юрлицо немецкой компании Henkel AG &Co принадлежит Lead Holding Ltd., зарегистрированной в ОАЭ.

Акционерная структура сделки не раскрывается.

Ранее в компании Henkel заявляли, что активы продадут за 54 млрд рублей нескольким инвесторам. Среди них компании Augment Investments Виктора Харитонина, Kismet Capital Ивана Таврина и Elbrus Services, которая принадлежит сооснователю Elbrus Capital Дмитрию Крюкову.

В апреле 2022 года Henkel решил завершать свой бизнес в РФ. С 1 января 2023 года российское предприятие начало работать под названием Lab Industries независимо от немецкого концерна.

Комментарии

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