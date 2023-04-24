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Право

Минюст запретит изменять пол в паспорте

Поменять пол в документах можно без медицинской операции и дополнительных справок. Теперь от этой практики собираются отказаться.
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Чтобы закрепить семейные ценности в законодательстве, Минюст собирается отменить возможность смены пола в паспорте и других документах. Об этом пишет «ТАСС» со ссылкой на министра юстиции Константина Чуйченко.

«Это позволит исключить в нашей стране возможность сменить пол человека путем простого изменения документов», – сообщил Константин Чуйченко.

С 1997 года законодательство допускало возможность изменения пола, в том числе и в документах. При этом не обязательно было проводить хирургические вмешательства и предоставлять справку о смене пола.

Комментарии

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