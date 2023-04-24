До 1 июня физлицам надо сдать отчет о своих зарубежных счетах

Форма Отчета установлена постановлением Правительства РФ от 12.12.2015 № 1365.
Сдать отчет можно так:
- лично на бумаге;
- по почте;
- электронно через личный кабинет.
Отчеты надо сдать, в том числе, о переводах средств с использованием заграничных электронных кошельков.
При этом о движении денег по своему заграничному счету не нужно отчитываться, если банк, где он открыт, расположен в стране ЕАЭС и общая сумма зачисленных или списанных средств не превышает 600 тыс. рублей или эквивалент в валюте.
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