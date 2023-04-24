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Валютный контроль

До 1 июня физлицам надо сдать отчет о своих зарубежных счетах

Физлица – валютные резиденты РФ (россияне и иностранцы с ВНЖ) должны ежегодно, до 1 июня года, следующего за отчетным годом, сдавать отчет о движении денег по их зарубежным счетам.
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Форма Отчета установлена постановлением Правительства РФ от 12.12.2015 № 1365.

Сдать отчет можно так:

  • лично на бумаге;
  • по почте;
  • электронно через личный кабинет.

Отчеты надо сдать, в том числе, о переводах средств с использованием заграничных электронных кошельков.

При этом о движении денег по своему заграничному счету не нужно отчитываться, если банк, где он открыт, расположен в стране ЕАЭС и общая сумма зачисленных или списанных средств не превышает 600 тыс. рублей или эквивалент в валюте.

Комментарии

ヽ( ﾟ ∀ ﾟ )ﾉ
Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
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