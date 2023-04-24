До 1 июня физлицам надо сдать отчет о своих зарубежных счетах

Как ИП правильно пройти регистрацию в качестве работодателя

Для того чтобы вести бизнес законно, нанимать персонал и платить зарплату – предприниматель должен зарегистрироваться в качестве работодателя. Не всегда понятно, как пройти эту процедуру, особенно если ИП делает это впервые или не знает о последних изменениях законодательства. В статье вы найдете подробную памятку о том, как правильно встать на учет.