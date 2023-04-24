СФР должен назначить тариф взносов по заявлению о подтверждения кода ОКВЭД, даже если оно сдано с опозданием

Даже если компания сдала документы на подтверждение основного ОКВЭД не до 15 апреля, как положено, а намного позже, его все равно должны рассмотреть и установить по нему тариф.

К такому выводу пришел суд (постановление Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 11.04.2023 № 13АП-5497/23 по делу № А56-83879/2022).

Компания не сдала заявление до 15 апреля 2022 и ФСС 21 апреля выдал уведомление на тариф 0,6%.

Потом компания сдала заявление и справку 10.06.2022, по которой тариф должен быть 0,2%.

Но ФСС менять свое решение отказался. Компания подала в суд и выиграла его.

Право Фонда самостоятельно установить тариф – это не санкция за нарушение срока сдачи документов, а гарантия для работников.

Работодатель может представить документы и после того, как ему установили тариф. СФР должен определить размер тарифа с учетом этих документов.