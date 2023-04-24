СФР должен назначить тариф взносов по заявлению о подтверждения кода ОКВЭД, даже если оно сдано с опозданием

К такому выводу пришел суд (постановление Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 11.04.2023 № 13АП-5497/23 по делу № А56-83879/2022).
Компания не сдала заявление до 15 апреля 2022 и ФСС 21 апреля выдал уведомление на тариф 0,6%.
Потом компания сдала заявление и справку 10.06.2022, по которой тариф должен быть 0,2%.
Но ФСС менять свое решение отказался. Компания подала в суд и выиграла его.
Право Фонда самостоятельно установить тариф – это не санкция за нарушение срока сдачи документов, а гарантия для работников.
Работодатель может представить документы и после того, как ему установили тариф. СФР должен определить размер тарифа с учетом этих документов.
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