📌Налоговики напомнили реквизиты для платежей по ЕНП

Посмотреть напоминалку от налоговиков целиком можно в письме ФНС от 19.04.2023 ЗГ-3-8/5454@.
Вот как выглядят реквизиты:
Номер (поля) реквизита платежного документа
Наименование (поля) реквизита платежного документа
Значение
13
Наименование банка получателя средств
«ОТДЕЛЕНИЕ ТУЛА БАНКА РОССИИ//УФК по Тульской области, г Тула»
14
БИК банка получателя средств (БИК ТОФК)
«017003983»
15
№ счета банка получателя средств (номер банковского счета, входящего в состав единого казначейского счета)
«40102810445370000059»
16
Получатель
«Управление Федерального казначейства по Тульской области (Межрегиональная инспекция Федеральной налоговой службы по управлению долгом)»
17
Номер казначейского счета
«03100643000000018500»
60
ИНН получателя
7727406020
61
КПП получателя
770801001
Сохраните себе и используйте для перечисления платежей.
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