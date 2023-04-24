🤔Нейросети будут использовать на выборах. О таких планах заявили единороссы

Об этом представители «ЕР» рассказали журналистам РБК.
Единороссы считают, что «сложился момент, когда тот, кто не попробует использовать искусственный интеллект на выборах, проиграет».
Наработки в сфере искусственного интеллекта в партии намерены использовать для прогнозов, аналитики, генерации видео и картинок.
Кроме того, нейросети, по мнению единороссов, помогут им привлечь единомышленников.
Единый день голосования в России пройдет 10 сентября 2023 года.
На нем в 21 регионе будут выбирать губернаторов, в Симферопольском одномандатном округе № 19 в Крыму будут «довыборы» в Госдуму, а в остальных регионах будут выбирать депутатов заксобраний и гордум.
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