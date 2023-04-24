🤔Нейросети будут использовать на выборах. О таких планах заявили единороссы

Партия будет использовать искусственный интеллект во время предстоящей предвыборной кампании.

Об этом представители «ЕР» рассказали журналистам РБК.

Единороссы считают, что «сложился момент, когда тот, кто не попробует использовать искусственный интеллект на выборах, проиграет».

Наработки в сфере искусственного интеллекта в партии намерены использовать для прогнозов, аналитики, генерации видео и картинок.

Кроме того, нейросети, по мнению единороссов, помогут им привлечь единомышленников.

Единый день голосования в России пройдет 10 сентября 2023 года.

На нем в 21 регионе будут выбирать губернаторов, в Симферопольском одномандатном округе № 19 в Крыму будут «довыборы» в Госдуму, а в остальных регионах будут выбирать депутатов заксобраний и гордум.