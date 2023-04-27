Продажи пива упали почти на 4% в первом квартале 2023 года

Производство пивных напитков увеличилось на 1%, по розничные продажи сократились на 3,6%. Покупатели стали чаще выбирать медовуху, сидр и пуаре. Продажи этих напитков выросли на 27,6%.

В январе-марте 2023 года число розничных продаж пива и пивных напитков сократилось на 3,6% по сравнению с первым кварталом 2022 года. Об этом пишут «РИА Новости» со ссылкой на Росалкогольрегулирование.

Всего в первом квартале продали 164,527 млн декалитров (дал). Выросли продажи сидра, медовухи и пуаре на 27,6%, до 2,051 млн дал.

При этом объем общих продаж алкоголя, без учета пива, вырос на 2,7%, до 54,876 млн дал.

На 1% увеличилось производства пива и пивных напитков, всего за январь-март 2023 года произвели 176,194 млн дал. На 24,5% стали больше делать медовухи, пуаре и сидра – 2,138 млн дал.