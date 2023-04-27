Заявление на льготу по имущественным налогам рассмотрят, даже если оно на неправильном бланке

Об этом сообщает ФНС в письме от 27.04.2023 № БС-4-21/5220@.
Льготу, как правило, дают в беззаявительном порядке. Но если у налоговиков нет нужных сведений, то надо направить заявление. Его форма утверждена приказом ФНС от 14.11.2017 № ММВ-7-21/897@.
При этом налоговики обязаны рассмотреть обращение, даже если оно составлено не на таком бланке.
При поступлении обращения о льготе налоговики должны принять исчерпывающие меры по запросу и получению от уполномоченных органов сведений, подтверждающих право человека на льготу, если у налоговиков нет документов, подтверждающих такое право.
Комментарии1
Естественно рассмотрят. А как ФНС еще может определить на правильном или неправильном бланке это "Заявление" отписано?