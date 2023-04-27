Заявление на льготу по имущественным налогам рассмотрят, даже если оно на неправильном бланке

Чтобы заявить льготу по транспортному налогу, земельному налогу, налогу на имущество физлиц, нужно заполнить заявление по установленной форме. Но если заявление не форме, его тоже примут.

Об этом сообщает ФНС в письме от 27.04.2023 № БС-4-21/5220@.

Льготу, как правило, дают в беззаявительном порядке. Но если у налоговиков нет нужных сведений, то надо направить заявление. Его форма утверждена приказом ФНС от 14.11.2017 № ММВ-7-21/897@.

При этом налоговики обязаны рассмотреть обращение, даже если оно составлено не на таком бланке.

При поступлении обращения о льготе налоговики должны принять исчерпывающие меры по запросу и получению от уполномоченных органов сведений, подтверждающих право человека на льготу, если у налоговиков нет документов, подтверждающих такое право.