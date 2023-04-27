🙅‍♀️Стоит ли работать бухгалтером у блогера? Бухгалтеры говорят, что если блогер дробится, то не стоит

«Ну если блогер не дробится, то безопасно», пишет нам Екатерина.
Кто-то либо не читал новостей, либо и правда не видит разницы: а чем бухгалтер у блогера отличается от бухгалтера в любой другой сфере?
«Блогеры в основном инфоцыгане, которые разводят тупых людей на бабки, а сами не платят налоги. Соответственно, кинуть буха на зп им ничего не стоит», попытался объяснить другой читатель.
«Значит, такой бухгалтер, что его можно кинуть», парирует его собеседник.
Мы поспрашивали налоговых адвокатов и можем вас успокоить: в фокусе налоговиков сейчас действительно крупные блогеры. И именно на них сейчас будет направлено внимание властей. Все настолько серьезно, что юридические фирмы даже собираются выделять специальные отделы для защиты и консультирования блогерского бизнеса.
Так что маркетинг пока может спать спокойно. И не только маркетинг.
Комментарии1
Главный бухгалтер
Дробился, да бог с ним. Главное, чтобы делился