🙅‍♀️Стоит ли работать бухгалтером у блогера? Бухгалтеры говорят, что если блогер дробится, то не стоит

Как думаете, безопасно ли работать бухгалтером у блогера, спросили мы в соцсетях, и понеслось. На волне налогово-блогерских новостей клерки пытаются обойтись чувством юмора и стереотипами.

«Ну если блогер не дробится, то безопасно», пишет нам Екатерина.

Кто-то либо не читал новостей, либо и правда не видит разницы: а чем бухгалтер у блогера отличается от бухгалтера в любой другой сфере?

«Блогеры в основном инфоцыгане, которые разводят тупых людей на бабки, а сами не платят налоги. Соответственно, кинуть буха на зп им ничего не стоит», попытался объяснить другой читатель.

«Значит, такой бухгалтер, что его можно кинуть», парирует его собеседник.

Сообществе профессиональных бухгалтеров , кстати, тоже не видят разницы между бухгалтером у блогера и не у блогера. Какая разница, если работать законно и ориентироваться на мнение экспертов?

Мы поспрашивали налоговых адвокатов и можем вас успокоить: в фокусе налоговиков сейчас действительно крупные блогеры. И именно на них сейчас будет направлено внимание властей. Все настолько серьезно, что юридические фирмы даже собираются выделять специальные отделы для защиты и консультирования блогерского бизнеса.

Так что маркетинг пока может спать спокойно. И не только маркетинг.