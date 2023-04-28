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Государственные ведомства

Путин предложил обучать школьников управлению беспилотниками

Президент считает, что в стране нужны курсы по управлению дронами. Ранняя профориентация пойдет на пользу школьникам и стране.
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Президент Владимир Путин предложил обучать управлению беспилотниками в школах. Об этом сообщается на сайте Кремля.

«Полностью поддерживаю прозвучавшие со стороны наших компаний предложения, чтобы уже со школы ребята могли учиться управлять, собирать, конструировать дроны», – заявил Владимир Путин.

Глава государства добавил, что такая ранняя профориентация пойдет на пользу стране и отвлечет детей «от того, чем не надо было бы заниматься».

Вице-премьер Андрей Белоусов предложил начать обучение моделированию и работе с беспилотниками на базе ДОСААФ. В региональных школах также можно запустить несколько пробных проектов.

Комментарии

53
  • Логотип Arhimed0
    Arhimed0 11 часов назад

    Главный бухгалтер

    а чё так мелко? 

    я считаю, что каждый с 10 лет должен уметь управляться межконтитентальными ракетами.

    И допуск обеспечить!

    • Логотип Zyklon B
      Zyklon B 11 часов назад

      Пётр Пустотачлен картеля

      так на кетайских петардах школота и тренируется этому

      • Логотип Arhimed0
        Arhimed0 11 часов назад

        Главный бухгалтер

        так на кетайских петардах школота и тренируется этому

        эххх , молодёжжжжь.... подавай фсё готовенькое....

        в наше время любой школьник мог в домашних условиях из подручных материалов и посерьёзнее что собрать

        • Логотип Sigma_21
          Sigma_21 8 часов назад

          Сергей

          Стопудово! Причем были, так сказать, и "специалисты узкого профиля": кто-то мастырил петарды и бомбочки, кто-то пугачи, поджиги и мелкашки, а кто-то даже и дистанционным управлением баловался. Так и кружков было полно технических: авиа-, судо- и автомодельных, радиолюбителей и т. д.

  • Логотип Мирам
    Мирам 11 часов назад

    заранее готовим армию камикадзе....

    • Логотип Zyklon B
      Zyklon B 11 часов назад

      Пётр Пустотачлен картеля

      они из кабины чтоли будут песпилотником управлять?

  • Логотип Лидия Анатольевна
    Лидия Анатольевна 11 часов назад

    Лидия Новожилова

    Читвть и писать бы грамотно научили, а то столько грамматических ошибок встречается -жуть. Иногда даже плохо понимаешь, что автор хотел сказать, а писателей сейчас стало немеряно.

    • Логотип natalia092006
      natalia092006 10 часов назад

      А это не обязательно для управления беспилотником)

  • Логотип Лидия Анатольевна
    Лидия Анатольевна 11 часов назад

    Лидия Новожилова

    Ой, ошиблась. ЧИТАТЬ.

    • Логотип Zyklon B
      Zyklon B 11 часов назад

      Пётр Пустотачлен картеля

      ошипка 2 - песатели правельно песать

  • Логотип Black_Moon
    Black_Moon
    11 часов назад

    Копирайтер

    Я уже вижу толпы школьников, которые стоят в очереди на то, чтобы отправить куда-нибудь очередной беспилотник.

    • Логотип Zyklon B
      Zyklon B 11 часов назад

      Пётр Пустотачлен картеля

      в подмосковье школьники запустили 20 кг пластида

      • Логотип Arhimed0
        Arhimed0 10 часов назад

        Главный бухгалтер

        в подмосковье школьники запустили 20 кг пластида

        и сорвали запланированную лабораторку по химии ))))))))))))))))))))))))

        • Логотип Sigma_21
          Sigma_21 8 часов назад

          Сергей

          В нынешних школах принципиально нет лабораторок - лаборантов всех "оптимизировали", а учителя за просто так вкалывать почему-то не хотят. Зато есть "Тетрадь для письменных работ по физической культуре".

          • Логотип Arhimed0
            Arhimed0 7 часов назад

            Главный бухгалтер

            чё? правда лабораторные работы не делаются? ни по химии, ни по физике?

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