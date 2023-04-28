Путин предложил обучать школьников управлению беспилотниками

Президент считает, что в стране нужны курсы по управлению дронами. Ранняя профориентация пойдет на пользу школьникам и стране.

Президент Владимир Путин предложил обучать управлению беспилотниками в школах. Об этом сообщается на сайте Кремля.

«Полностью поддерживаю прозвучавшие со стороны наших компаний предложения, чтобы уже со школы ребята могли учиться управлять, собирать, конструировать дроны», – заявил Владимир Путин.

Глава государства добавил, что такая ранняя профориентация пойдет на пользу стране и отвлечет детей «от того, чем не надо было бы заниматься».

Вице-премьер Андрей Белоусов предложил начать обучение моделированию и работе с беспилотниками на базе ДОСААФ. В региональных школах также можно запустить несколько пробных проектов.