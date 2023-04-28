Путин предложил обучать школьников управлению беспилотниками

Президент Владимир Путин предложил обучать управлению беспилотниками в школах. Об этом сообщается на сайте Кремля.
«Полностью поддерживаю прозвучавшие со стороны наших компаний предложения, чтобы уже со школы ребята могли учиться управлять, собирать, конструировать дроны», – заявил Владимир Путин.
Глава государства добавил, что такая ранняя профориентация пойдет на пользу стране и отвлечет детей «от того, чем не надо было бы заниматься».
Вице-премьер Андрей Белоусов предложил начать обучение моделированию и работе с беспилотниками на базе ДОСААФ. В региональных школах также можно запустить несколько пробных проектов.
Комментарии53
Главный бухгалтер
а чё так мелко?
я считаю, что каждый с 10 лет должен уметь управляться межконтитентальными ракетами.
И допуск обеспечить!
Пётр Пустотачлен картеля
так на кетайских петардах школота и тренируется этому
Главный бухгалтер
эххх , молодёжжжжь.... подавай фсё готовенькое....
в наше время любой школьник мог в домашних условиях из подручных материалов и посерьёзнее что собрать
Сергей
Стопудово! Причем были, так сказать, и "специалисты узкого профиля": кто-то мастырил петарды и бомбочки, кто-то пугачи, поджиги и мелкашки, а кто-то даже и дистанционным управлением баловался. Так и кружков было полно технических: авиа-, судо- и автомодельных, радиолюбителей и т. д.
заранее готовим армию камикадзе....
Пётр Пустотачлен картеля
они из кабины чтоли будут песпилотником управлять?
Лидия Новожилова
Читвть и писать бы грамотно научили, а то столько грамматических ошибок встречается -жуть. Иногда даже плохо понимаешь, что автор хотел сказать, а писателей сейчас стало немеряно.
А это не обязательно для управления беспилотником)
Лидия Новожилова
Ой, ошиблась. ЧИТАТЬ.
Пётр Пустотачлен картеля
ошипка 2 - песатели правельно песать
Копирайтер
Я уже вижу толпы школьников, которые стоят в очереди на то, чтобы отправить куда-нибудь очередной беспилотник.
Пётр Пустотачлен картеля
в подмосковье школьники запустили 20 кг пластида
Главный бухгалтер
и сорвали запланированную лабораторку по химии ))))))))))))))))))))))))
Сергей
В нынешних школах принципиально нет лабораторок - лаборантов всех "оптимизировали", а учителя за просто так вкалывать почему-то не хотят. Зато есть "Тетрадь для письменных работ по физической культуре".
Главный бухгалтер
чё? правда лабораторные работы не делаются? ни по химии, ни по физике?