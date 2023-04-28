ФНС хочет помочь малому бизнесу с электронным документооборотом

Глава ФНС Даниил Егоров предложил помочь малому бизнесу справиться с издержками, которые возникают при переходе на электронный документооборот (ЭДО). Об этом сообщается на сайте налоговой.

«Следует понимать, что издержки на выручку малого бизнеса гораздо больше при внедрении электронного документооборота. Их следует решать, возможно, даже на государственном уровне», – сообщил Даниил Егоров.

Замминистра финансов Алексей Сазанов добавил, что унификация бухгалтерского учета позволяет уменьшить число ошибок, повысить прозрачность и своевременность выплат.

О минусах ведения электронной документации напомнил врио главы Федеральной таможенной службы Руслан Давыдов. Во время хакерских атак IT-системы могут рухнуть, а работа приостановиться.

Ранее мы писали, что ФТС попала под DDOS-атаку, сотрудникам таможни пришлось оформлять документы в бумажном виде.