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Малый и средний бизнес

ФНС хочет помочь малому бизнесу с электронным документооборотом

Налоговая предлагает государству начать компенсировать издержки перехода малого бизнеса на ЭДО.
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Глава ФНС Даниил Егоров предложил помочь малому бизнесу справиться с издержками, которые возникают при переходе на электронный документооборот (ЭДО). Об этом сообщается на сайте налоговой.

«Следует понимать, что издержки на выручку малого бизнеса гораздо больше при внедрении электронного документооборота. Их следует решать, возможно, даже на государственном уровне», – сообщил Даниил Егоров.

Замминистра финансов Алексей Сазанов добавил, что унификация бухгалтерского учета позволяет уменьшить число ошибок, повысить прозрачность и своевременность выплат.

О минусах ведения электронной документации напомнил врио главы Федеральной таможенной службы Руслан Давыдов. Во время хакерских атак IT-системы могут рухнуть, а работа приостановиться.

Ранее мы писали, что ФТС попала под DDOS-атаку, сотрудникам таможни пришлось оформлять документы в бумажном виде.

Комментарии

23
  • Логотип Sigma_21
    Sigma_21 9 часов назад

    Сергей

    Вот опять мальцу неймется! Что-то я не пойму, а он уже ЕНП-ЕНС наладил?

    • Логотип andre-bulyg
      andre-bulyg 6 часов назад

      Андрейврач

       Еще Михаил Евграфович сказал 

      "Российская власть должна держать свой народ в состоянии постоянного изумления",  что и прекрасно удается с тех давних времен и по сей день

  • Логотип Artem_P
    Artem_P 8 часов назад

    Артем

    а может не надо?

  • Логотип Крестик-нолик
    Крестик-нолик 8 часов назад

    Замминистра финансов Алексей Сазанов добавил, что унификация бухгалтерского учета позволяет уменьшить число ошибок, повысить прозрачность и своевременность выплат.

    Что-то я не поняла, как унификация БУХГАЛТЕРСКОГО учета сможет повысить своевременность выплат? И каких выплат - я тоже не поняла...

    А насчет уменьшения числа ошибок: спасибо, конечно, но нам уже так помогли уменьшить число ошибок в налоговых платежках, что рыдают не только бухи, но и фискалы

    • Логотип fressigran@
      fressigran@ 8 часов назад

      Главный бухгалтер

      Бросаются "умными" словами, толком не понимая что они значат

    • Логотип БудМаркет Бердянск
      БудМаркет Бердянск 7 часов назад

      они бы лучше наладили нормальный прием отчетов, чтобы не было всех этих требований-пояснений. чтобы сразу приходил отказ с подробным описанием ошибки, а не прием и потом пояснение. про платежки на Енс/уведомления о платежах - я уже просто не говорю(((

  • Логотип Мирам
    Мирам 8 часов назад

    ФНС хочет помочь малому бизнесу с электронным документооборотом

    наверное готовиться какой-нибудь, еще не озвученный,  увесистый пинок под зад.

    Налоговая предлагает государству начать компенсировать издержки перехода малого бизнеса на ЭДО.

    купят новое компьютерное оборудование, которое выдержит хранение энных информационных массивов, компенсирует расходы на средства его защиты и так же возместит расходы на разработку регламента хранения, защиты информации и порядка предоставления копий документов сторонним пользователям.

    Глава ФНС Даниил Егоров предложил помочь малому бизнесу

    ищу работу бухгалтера материального стола. дополнительно готова разработать и внедрить заново все формы первичных учетных документов, определенных предприятием, а так же разработать положение о порядке и области их применения. так же дополнительно готова "правильно" в ненормированном режиме работы подшивать документы. никому не нужен?

    • Логотип Мирам
      Мирам 8 часов назад

      подшивать документы.

      и делопроизводителю. и даже те, которые подшивать не нужно.

  • Логотип fressigran@
    fressigran@ 8 часов назад

    Главный бухгалтер

    Достали своими медвежьими услугами. Идите вы... в лес

    • Логотип Крестик-нолик
      Крестик-нолик 8 часов назад

      Идите вы... в лес

      вообще-то теперь в качестве грязного ругательства можно использовать три другие буквы)

      • Логотип IriEro
        IriEro
        7 часов назад

        Ирина

        Оно почему-то всё по три буквы, выбор большой

Упс, комментировать могут только зарегистрированные пользователи, пожалуйста, .
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