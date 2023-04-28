ФНС хочет помочь малому бизнесу с электронным документооборотом

Глава ФНС Даниил Егоров предложил помочь малому бизнесу справиться с издержками, которые возникают при переходе на электронный документооборот (ЭДО). Об этом сообщается на сайте налоговой.
«Следует понимать, что издержки на выручку малого бизнеса гораздо больше при внедрении электронного документооборота. Их следует решать, возможно, даже на государственном уровне», – сообщил Даниил Егоров.
Замминистра финансов Алексей Сазанов добавил, что унификация бухгалтерского учета позволяет уменьшить число ошибок, повысить прозрачность и своевременность выплат.
О минусах ведения электронной документации напомнил врио главы Федеральной таможенной службы Руслан Давыдов. Во время хакерских атак IT-системы могут рухнуть, а работа приостановиться.
Ранее мы писали, что ФТС попала под DDOS-атаку, сотрудникам таможни пришлось оформлять документы в бумажном виде.
Комментарии23
Сергей
Вот опять мальцу неймется! Что-то я не пойму, а он уже ЕНП-ЕНС наладил?
Андрейврач
Еще Михаил Евграфович сказал
"Российская власть должна держать свой народ в состоянии постоянного изумления", что и прекрасно удается с тех давних времен и по сей день
Артем
а может не надо?
Что-то я не поняла, как унификация БУХГАЛТЕРСКОГО учета сможет повысить своевременность выплат? И каких выплат - я тоже не поняла...
А насчет уменьшения числа ошибок: спасибо, конечно, но нам уже так помогли уменьшить число ошибок в налоговых платежках, что рыдают не только бухи, но и фискалы
Главный бухгалтер
Бросаются "умными" словами, толком не понимая что они значат
они бы лучше наладили нормальный прием отчетов, чтобы не было всех этих требований-пояснений. чтобы сразу приходил отказ с подробным описанием ошибки, а не прием и потом пояснение. про платежки на Енс/уведомления о платежах - я уже просто не говорю(((
наверное готовиться какой-нибудь, еще не озвученный, увесистый пинок под зад.
купят новое компьютерное оборудование, которое выдержит хранение энных информационных массивов, компенсирует расходы на средства его защиты и так же возместит расходы на разработку регламента хранения, защиты информации и порядка предоставления копий документов сторонним пользователям.
ищу работу бухгалтера материального стола. дополнительно готова разработать и внедрить заново все формы первичных учетных документов, определенных предприятием, а так же разработать положение о порядке и области их применения. так же дополнительно готова "правильно" в ненормированном режиме работы подшивать документы. никому не нужен?
и делопроизводителю. и даже те, которые подшивать не нужно.
Главный бухгалтер
Достали своими медвежьими услугами. Идите вы... в лес
Идите вы... в лес
вообще-то теперь в качестве грязного ругательства можно использовать три другие буквы)
Ирина
Оно почему-то всё по три буквы, выбор большой