🙈ФНС возвращает ИП вычет по НДФЛ, забирая деньги из фиксированных взносов

ИП уплатила фиксированные взносы в надежде уменьшить на них налог. Подала заявление о зачете. Их зарезервировали.
Но так как по декларации 3-НДФЛ ей причиталась сумма к возврату, то налоговики вернули то, что было на ее ЕНС. А там были зарезервированные фиксированные взносы.
Их сняли с резерва и перечислили назад ИП в качестве возврата НДФЛ.
Историей поделилась ИП в Telegram-чате ФНС.
«Почему по результатам проверки 3-НДФЛ налог к возмещению не увеличил положительное сальдо ЕНС? На каком основании возврат НДФЛ произведен из зарезервированных сумм (то есть из уплаченных мною как ИП страховых взносов)?», – спрашивает бизнес-леди.
ИП просит ФНС разобраться с этой ситуацией и дать задание разработчикам исправить алгоритм, заложенный в программу.
Сейчас получается, что возврат вычета идет из сальдо ЕНС, на которое почему-то своевременно не попадает НДФЛ, уплаченный агентом и подлежащий возврату.
А так как нужного налога на ЕСН нет, налоговики берут оттуда все остальное, что там есть, и возвращают человеку.
ИП платит взносы, уменьшая налог по УСН, а ему их отправляют назад, автоматически делая его должником.
Комментарии4
нет слов!!!!! приличных
Руководитель
В одном из чатов тут уже обсуждали, что по идее НДФЛ нужно было бы платить на ЕНС работника, так как это его налог. Технически сложнее, чем сейчас, но не сложнее платежей по зарплатному проекту.
Коврижных Ольга Александровна
Вот тебе бабушка и Юрьев день. Два раза денежки государство получило - один раз с работодателя, другой раз с сотрудника.
Финансовый директор
Такая же фигня, не подтянулся возврат НДФЛ по сданной декларации и соответственно отказали в зачете фиксированных взносов за 1-й кварталл