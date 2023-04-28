🙈ФНС возвращает ИП вычет по НДФЛ, забирая деньги из фиксированных взносов

ИП, которая одновременно работает по найму, сдала 3-НДФЛ с вычетом. И деньги ей вернули. Но не те, что уплатил за нее работодатель, а те, что она уплатила сама за себя. Получился круговорот денег на ЕНС.

ИП уплатила фиксированные взносы в надежде уменьшить на них налог. Подала заявление о зачете. Их зарезервировали.

Но так как по декларации 3-НДФЛ ей причиталась сумма к возврату, то налоговики вернули то, что было на ее ЕНС. А там были зарезервированные фиксированные взносы.

Их сняли с резерва и перечислили назад ИП в качестве возврата НДФЛ.

Историей поделилась ИП в Telegram-чате ФНС.

«Почему по результатам проверки 3-НДФЛ налог к возмещению не увеличил положительное сальдо ЕНС? На каком основании возврат НДФЛ произведен из зарезервированных сумм (то есть из уплаченных мною как ИП страховых взносов)?», – спрашивает бизнес-леди.

ИП просит ФНС разобраться с этой ситуацией и дать задание разработчикам исправить алгоритм, заложенный в программу.

Сейчас получается, что возврат вычета идет из сальдо ЕНС, на которое почему-то своевременно не попадает НДФЛ, уплаченный агентом и подлежащий возврату.

А так как нужного налога на ЕСН нет, налоговики берут оттуда все остальное, что там есть, и возвращают человеку.

ИП платит взносы, уменьшая налог по УСН, а ему их отправляют назад, автоматически делая его должником.