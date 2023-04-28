🔥«Давайте уже после майских» не получится, если хотите стать подписчиком Клерк.Премиум. Грандиозная скидка 25% закончится 8 мая

Мы долго сдерживались, чтобы не рассказать вам про наш крутой майский сюрприз: щедрую скидку в 25% на полугодовую подписку Клерк.Премиум. Ради нее нам пришлось согласиться на корпоратив на майские за свой счет...

Про корпоратив, конечно, шутка!

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