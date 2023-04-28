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Бухгалтеры

🔥«Давайте уже после майских» не получится, если хотите стать подписчиком Клерк.Премиум. Грандиозная скидка 25% закончится 8 мая

Мы долго сдерживались, чтобы не рассказать вам про наш крутой майский сюрприз: щедрую скидку в 25% на полугодовую подписку Клерк.Премиум. Ради нее нам пришлось согласиться на корпоратив на майские за свой счет...
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Про корпоратив, конечно, шутка!

Но вот Клерк.Премиум за 13 500 вместо 18 тысяч – это правда так грандиозно, что брать надо ну как можно скорее! Акция будет работать только до 9 мая включительно.

Вот что получите взамен:

  • Обучение от профессионалов: +45 онлайн-курсов и +500 вебинаров. Информативные, без воды, с примерами.

  • Личные консультации экспертов: сможете задавать вопросы без ограничений. Темы: отчеты, ЕНП, кадры, право, 1С, бухучет, налоги и т. д. Ответим в день обращения.

  • Актуальные статьи-разборы: закажите главреду «Клерка» любую тему – получите емкую и экспертную статью по новым законам, правилам, отчетам.

  • Новые материалы от «Клерка» бесплатно: в подписку они добавляются автоматически, доплачивать за новые курсы и вебинары не придется.

  • Экономию времени: каждый день добавляем мини-курс по свежей теме по налогам, ФСБУ и др.

Прямо сейчас Клерк.Премиум можно подключить по скидке. Все это время рядом с вами будет уникальный помощник и база знаний, которая никогда не подведет.

Будем рядом 24 на 7. А прямо сейчас забрать подписку можно со скидкой 25%. Скорее оставляйте заявку и сделайте всю свою работу после майских в десятки раз спокойней!

Комментарии

ヽ( ﾟ ∀ ﾟ )ﾉ
Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
    Упс, комментировать могут только зарегистрированные пользователи, пожалуйста, .
    Логотип Docrobot
    Docrobot
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