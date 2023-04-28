207 тысяч семей получают выплаты из маткапитала каждый месяц

Размер выплат равен одному прожиточному минимуму в регионе. Поддержку можно получать вместе с единым детским пособием.

Ежемесячную выплату на ребенка до 3 лет из материнского капитала получают 207 тыс. семей. Об этом сообщается на сайте Социального фонда.

Выплаты из материнского капитала доступны для семей с доходом ниже двух прожиточных минимумов на человека. Нет дополнительных условий к занятости или имуществу родителей.

Сумма выплат составляет один региональный прожиточный минимум. Поддержку разрешается получать вместе с единым детским пособием.

С 2023 года ежемесячные выплаты можно получать на каждого ребенка до трех лет, в том числе и на первенца. Раньше такая поддержка распространялась только на второго ребенка.

Чтобы получать выплаты из маткапитала нужно написать заявление в Социальный фонд: на портале Госуслуг, в МФЦ или на сайте СФР.

Как только ребенку исполнится год или два года, родителям нужно подтвердить право на выплаты в Соцфонде.