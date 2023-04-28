Валентина Матвиенко отправила регионы за бюджетными кредитами

На земные средства можно обновить старый общественный транспорт, на который жалуются жители регионов.

Региональные власти могут взять бюджетные кредиты, если им не хватает собственных денег для решения задач. Заемные средства необходимо использовать, например, для обновления общественного транспорта. Об этом пишет «Парламентская газета» со ссылкой на председателя Совета Федерации Валентину Матвиенко.

Также она добавила, что жители жалуются на старый транспорт. Тогда как власти регионов не берут бюджетные кредиты, чтобы найти решение проблем.

«Построже спрашивайте со структур исполнительной власти. Где-то неэффективно работает региональная команда, не хватает опыта, а где-то другие причины. Разберитесь в них», – заявила спикер Совфеда.

Помимо этого, Валентина Матвиенко призывает пересмотреть межбюджетные отношения. Они не должны быть «по одной методичке».

Ранее мы писали, что НДФЛ исключат из ЕНС для помощи регионам с кассовыми разрывами бюджета.