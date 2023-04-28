Валентина Матвиенко отправила регионы за бюджетными кредитами

Региональные власти могут взять бюджетные кредиты, если им не хватает собственных денег для решения задач. Заемные средства необходимо использовать, например, для обновления общественного транспорта. Об этом пишет «Парламентская газета» со ссылкой на председателя Совета Федерации Валентину Матвиенко.
Также она добавила, что жители жалуются на старый транспорт. Тогда как власти регионов не берут бюджетные кредиты, чтобы найти решение проблем.
«Построже спрашивайте со структур исполнительной власти. Где-то неэффективно работает региональная команда, не хватает опыта, а где-то другие причины. Разберитесь в них», – заявила спикер Совфеда.
Помимо этого, Валентина Матвиенко призывает пересмотреть межбюджетные отношения. Они не должны быть «по одной методичке».
Ранее мы писали, что НДФЛ исключат из ЕНС для помощи регионам с кассовыми разрывами бюджета.
Комментарии13
"Бюджетный кредит (за исключением бюджетного кредита на пополнение остатков средств на счетах бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета) может быть предоставлен только субъекту Российской Федерации, муниципальному образованию или юридическому лицу, которые не имеют просроченной (неурегулированной) задолженности по денежным обязательствам перед соответствующим публично-правовым образованием, а для юридических лиц - также неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах." - а как подтвердить отсутствие задолженности по налогам, если данных от ИФНС до сих пор нет?🤓😮
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- Сара, где ты деньги берешь?
- В тумбочке.
- А в тумбочку кто кладет?
- Абрам.
- А Абрам где берет?
- В тумбочке!
Главный бухгалтер
во слово-то понравилось! теперь и к месту, и не к месту его прикладывать будут! ну какой там разрыв? ну привыкли что он каждый день по рублю поступает. а теперь общей суммой раз в месяц. и всё?
в январе был разрыв - согласен: в течение января поступлений НДФЛ не было, но с февраля весь НДФЛ сразу и падает - пользуйтесь.
Все прошлые годы финансовых проблем у регионов не было? свободно закупали что хотели? транспорт старым только в этом году стал? в этом тоже ЕНС виноватый?
во первых - падает самое ранее в начале февраля за январь, получается месяц разрыв
во вторых - ТОЛЬКО при сданном плательщиком и разнесенным налоговой уведомлении, где ОКТМО может не совпадать с тем, как было в казначействе (версия всего лишь)
в третьих - при положительном сальдо ЕНС (которое не известно какое)
А раньше было так - сегодня перечислил, завтра твоя доля на счете соответствующего бюджета. Казначейство рулило. Почему их лишили полномочий? Не понимаю.
Главный бухгалтер
ну он же уже прошёл. Теперь со сроками всё устаканилось. Поступает целая сумма за весь предыдущий месяц. Разом.
уведомления все сдают до 25-го, и все уплачивают до 28-го. Пусть числа 3-го, при выходных - 5-го след месяца разом всё свалилось на счёт Администрации! Ну по принципу как зарплату выплачивают, только без аванса. Или как перед контрагентами расплачиваются. Коммунальщики "бедные-несчастные" как живут? целый месяц всех снабжают, работают, поломки устранять успевают..... а в следующем месяце ...... (есть некоторые особо наглые с авансами, но не все - нет особой разницы, если стабильно поступать будет, пусть хоть и с "месячной задержкой")
а ошибки в ОКТМО и в прошлом году были! и не мало. и по ошибочным платёжкам деньги в бюджет другого города-региона улетали.....
в налоговой оно известно. а неплатежи и все прошлые годы бывали. и в случае финансовых затруднений, насколько я слышал, завсегда в первую очередь ОПС уплачивали. ну.... тут уж в каком предприятии какие традиции сложились, совсем не обязательно что в первую очередь НДФЛ...., равноценная вероятность.
Ну вот, значит приблизительно одинаково и ФНС размажет по всем налогам поступившие 3 рубля в общак в уплату сразу всех налогов на миллион.
Так что откуда ни зайди, я не вижу в чём конкретно прямо одни только регионы исстрадались. Ничего у них не изменится при любой системе.
Разница одна: или получаешь каждый день по рублю, или раз в месяц 30 рублей. вот и все страдания.
Можно тут же вернуться к недавней теме "сколько раз в месяц зарплату получать" Некоторым и 30 раз мало! нужно что бы каждый день до обеда и после, включая выходные.. Другие вполне нормально себя чувствуют и при 1 разе. Была бы цифра побольше, а на сколько раз раздробить - не важно
Вы не умеете анализировать. Была работающая система - бюджет+казначейство , корабль плыл, причем прошли и 9 вал, и штиль. В неё вклинилась налоговая как якорь. С какой целью? Объясните? Ради чего всё?
Если поступление средств от конкретного плательщика в конкретный бюджет невозможно отследить, значит это кому-нибудь нужно?
Главный бухгалтер
а Вы?
была. все проблемы возникли только лишь у налогоплатов. все остальные... ну в ФНС кое-чего..... не могут отладить сверку налогоплатам показать. Администраторы - сместились сроки одних и тех же поступлений, ну так нормальный человек достаточно быстро перестроится, если сроки выплаты зарплаты изменятся, при неизменных суммах.
она там была и будет. никуда не делась и ни откуда не появилась.
с той же самой - она собирает налоги и следит за их полным поступлением. ну.... сегодня ей добавилась ещё и функция, что при недостаточном финансировании уплачиваемый налог определяет не налогоплательщик, который мог бы выбрать только один налог, а налоговая испекция, которая распределит всё что есть по всем налогам пропорционально. То есть распределение будет более равномерным.
Оно в принципе таким же и было: ибо если взять неплатежеспособных , то один уплачивать будет один налог, другой - другой, третий - третий.... На круг в среднем.... да выйдет что всем одинаковая доля досталась. Не до копейки, а обобщённо приблизительно сойдётся.
да фиг их знает. случаев когда по одному налогу переплата, по другому не доплата действительно много.... Устраняется. Ну и делится теперь до копейки пропорционально между всеми долгами.
если бы его действительно нельзя было бы отследить, то уже в феврале бы вся бюджетная сфера просто встала бы. и никуда бы не двинулась.
Но как видите всё работает , как и работало до этого. Все те платежи которые производились , производятся и сегодня: Зарплаты, пособия, закупки.....
Откуда же у них деньги взялись если не работает?
всё нормально поступает, как и поступало ранее. точно в таких же суммах.
сроки другие стали по поступлениям? это дурь!
на финансирвоание Администраций это никак не должно повлиять: каждый день или раз в месяц, с одним итогом - это равнозначно.
Главный бухгалтер
только сумма рупь. но каждый день
а сегодня - 30 рублей. Но раз в месяц. Где разница?
все полномочия казначейства какие были - такие и остались. Транзитная контора, для накопления сведений сколько по какому КБК денег прошло.
И вчера и сегодня: налогоплательщик платит деньги - они проходят через казначейство и поступают на счёт ФНС, открытый..... неееет не в казначействе! - в ЦБ !
вы же его название пишете в платёжке в поле с банком. Когда-то были буковки ГРКЦ Банка....., потом название чуть поправили - стало Отделение (название региона) Банка.... , потом ещё поправили - через два слеша про УФК области слова.... Но счёт открыт в ЦБ, через казначейство, и деньги - в ЦБ, а казначейство только "общую бюджетную бухгалтерию" в отношении этих денег сводит.
Для того в инспекциях лицевой счёт 04 открыт был.
Итак деньги поступили в ФНС. Далее ФНС по имеющимся сведениям о распределении денег от соответствующих налггов через тоже казначейство рассылало по соответствующим администраторам этих доходов. У получателя в платёжке при получении егойная ИФНС значилась
и снова казначейство выполняет роль лишь транзитёра - у него и ДЕНЕГ самих нет, в казначействе только ИНФОРМАЦИЯ какие деньги откуда куда по какому назначению, описываемому КБКами..
А сами деньги перечисляются из ЦБ с одного счёта открытый ИФНС, в ЦБ на другой счёт, открытый Администрации.
тогда что есть единый счет бюджета?)
Бухгалтер
А если еще самый доходный налог - НДС - платить хотя бы частично в региональный бюджет, как налог на прибыль, то и бюджетные кредиты уже не так нужны будут.🤔
А если просто отменить ЕНС, то, насколько я поняла, если кто и заплачет, то только от радости (за исключением Егорова)
налоговики, наверное, радоваться будут не меньше нас)
Ну так я же и говорю, что плакать от радости будут все, кроме Егорова. Потому что он будет плакать от горя. Ну или от очень болезненной порки))