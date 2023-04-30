Переход на главную страницу сайта
Личные сообщения
Переход на главную страницу сайта 8 495 129-29-87

Заказать рекламу Прайс-лист PR-служба

Декларация по НДС

Декларацию по НДС надо сдавать только электронно через оператора ЭДО

Декларацию по НДС сдают по установленному формату в электронной форме по ТКС через оператора ЭДО (п. 5 ст. 174 НК РФ). Цену за эту услугу определяют операторы.
25

Технологически операторы ЭДО – это независимая сторона, которая формирует электронный документ «Подтверждение даты отправки» (ПДО).

При регистрации декларации в ИФНС дата сдачи декларации соответствует дате, зафиксированной в ПДО.

Таким образом, в период декларационных кампаний, когда из-за большого объема деклараций по НДС в пиковые режимы могут наблюдаться задержки в обработке деклараций, на налогоплательщика не будут наложены штрафные санкции.

Об этом сообщает ФНС в письме от 25.04.2023 № ЕА-3-26/5723@.

Операторы ЭДО реализуют свою деятельность на коммерческой основе и определяют стоимость оказываемых услуг самостоятельно.

ФНС не имеет полномочий по регулированию ценовой политики, устанавливаемой операторами ЭДО, говорится в письме.

Комментарии

ヽ( ﾟ ∀ ﾟ )ﾉ
Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
    Упс, комментировать могут только зарегистрированные пользователи, пожалуйста, .
    Логотип Фискалам.нет
    Фискалам.нет
    Налоговые проверки

    Почему налоговые споры, как и уголовные дела, лучше «разваливать» до суда.

    В российской экономике вновь очередной кризис. И весь бизнес подвергается серьезным испытаниям. При этом, провозглашенная в НК РФ презумпция невиновности налогоплательщика на практике не работает. Про УПК РФ даже заикаться лишний раз не стоит! И поэтому очень важно заранее начать сбор доказательств в свою пользу.

    12
    Логотип ktarasov
    ktarasov

    Эксперимент как метод проверки гипотез в бизнесе

    Итак, для развития своей бизнес-идеи вы выбрали хорошие гипотезы и проранжировали их. Теперь следующий шаг — провести эксперименты, которые дадут доказательства, чтобы поддержать или опровергнуть гипотезы, и позволят снизить риск неопределенности в развитии бизнеса. Как разработать и провести хороший эксперимент рассмотрим далее.

    62
    Логотип Вадим Петров
    Вадим Петров
    Новости ФНС

    Володин предложил ФНС держать на контроле зарабатывающих в соцсетях блогеров

    Спикер Госдумы Вячеслав Володин раскритиковал лайф-коучей, которые зарабатывают деньги, «используя мошеннические схемы, чтобы не платить налоги». Он считает, что такие блогеры должны быть «на особом контроле» ФНС.

    2
    116
    Поиск работы бухгалтеров

    🔥Вакансии дня на «Клерке»: топ самых крутых, чтобы вам было легче искать

    Каждый день на сайте и в Телеграм-каналах «Клерка» работодатели размещают вакансии. Чтобы вы не упустили вакансию своей мечты, мы сделали для вас подборку за день. Нажимайте на ссылку понравившейся вакансии и откликайтесь.

    214
    Логотип Соппа Кирилл
    Соппа Кирилл
    АСК НДС-2

    Налоговая начинает взыскивать налоги с физлиц. Заработала АСК ДФЛ?

    Попросили прокомментировать новость, о том что налоговая вызывает физиков и просит отчитаться о расходах. Но мы же все это проходили с АСК НДС-2. Запустили, отладили, накопили статистику... И взыскивать будут не проверками, а побуждениями. А самое главное оружие налоговиков все почему-то благополучно забыли.

    29
    Логотип igotosochi
    igotosochi
    Инвестиции

    Итоги 22 месяцев инвестиций. 1,95 млн рублей

    1 мая, значит пора доставать с антресоли транспаранты и подводить итоги апреля! Ежемесячно я пишу отчет о том, что произошло по финансам и другим моментам. Напоминаю: я начал копить на квартиру в Сочи в июле 2021. 22 месяца позади. Погнали!

    Итоги 22 месяцев инвестиций. 1,95 млн рублей
    115
    Читать еще