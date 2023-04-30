Декларацию по НДС надо сдавать только электронно через оператора ЭДО

Декларацию по НДС сдают по установленному формату в электронной форме по ТКС через оператора ЭДО (п. 5 ст. 174 НК РФ). Цену за эту услугу определяют операторы.

Технологически операторы ЭДО – это независимая сторона, которая формирует электронный документ «Подтверждение даты отправки» (ПДО).

При регистрации декларации в ИФНС дата сдачи декларации соответствует дате, зафиксированной в ПДО.

Таким образом, в период декларационных кампаний, когда из-за большого объема деклараций по НДС в пиковые режимы могут наблюдаться задержки в обработке деклараций, на налогоплательщика не будут наложены штрафные санкции.

Об этом сообщает ФНС в письме от 25.04.2023 № ЕА-3-26/5723@.

Операторы ЭДО реализуют свою деятельность на коммерческой основе и определяют стоимость оказываемых услуг самостоятельно.

ФНС не имеет полномочий по регулированию ценовой политики, устанавливаемой операторами ЭДО, говорится в письме.